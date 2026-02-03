Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51 - Son Dakika
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe\'nin şampiyonluk şansı %51
03.02.2026 08:47
Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 2-0 mağlup etmesi sonrası Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin son dakikalardaki oyun planını da değerlendiren Dilmen, 'Skoru cebine koydu ve 'Şampiyonlukta Galatasaray kadar ben de varım' dedi' şeklinde yorum yaptı. Rıdvan Dilmen ayrıca, 'Eğer Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybetmeden dönerse yüzde 51 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken, karşılaşma sonrası Rıdvan Dilmen'in yaptığı şampiyonluk yorumu gündeme oturdu. Deneyimli yorumcu, sarı-lacivertlilerin oyununu överken şampiyonluk için net bir oran verdi.

"HOCAYI 2-0'IN MİMARLARINDAN BİRİ OLARAK YAZARIM"

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktörünün maç içi hamlelerine dikkat çekti. Dilmen, "Muazzam bir hem oyuncu hem sistem vardı. Yetmedi, 87. dakikada bir daha sistemi değiştirdi. 2-0'ın mimarlarından biri olarak hocayı yazarım. Gerçekten maçı çok iyi okudu" ifadelerini kullandı.

"SKORU CEBİNE KOYDU, MESAJI VERDİ"

Fenerbahçe'nin son dakikalardaki oyun planını da değerlendiren Dilmen, "Alışılagelmişin dışında, önde iki çabuk oyuncuyu bırakıp uzatma dakikalarını bu şekilde oynamayı tercih etti. Skoru cebine koydu ve 'Şampiyonlukta Galatasaray kadar ben de varım' dedi" yorumunu yaptı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN NET ORAN VERDİ

Rıdvan Dilmen'in en çok konuşulan sözleri ise şampiyonluk kehaneti oldu. Deneyimli yorumcu, "Eğer Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybetmeden dönerse yüzde 51 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum" diyerek sarı-lacivertlileri bir adım önde gördüğünü belirtti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Hayırdır galatasaraylılaramı soracak millet yorum yaparken çok kızarlarsa benimkine oturup serinlerler 12 13 Yanıtla
  • Hakan Yıldız Hakan Yıldız:
    hangi maçı izlemiş anlamadım. hocaya değil asensio ya yazarım galibiyeti 13 4 Yanıtla
  • Ferhat Bindak Ferhat Bindak:
    o sene bu sene de değil 4 5 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    hoca her an maçın içindeydi maçı yaşadı bence.talisca en nesri hiç iyi değildi.hücum oyuncusu bir defans oyuncusunu çalım atıp geçemez mi.ne yazık ki talisca ve en nesri bu meziyetler yok veya ksybolmuş 4 0 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    kayıp etmezse kahin de bulunmuş, şeytan ya kayıp ederse ne olur, kuşlara hayal satmayı bırakın sonra Mayıslar ızdırap oluyor 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
