Futbol yorumculuğu yapan Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin unutulmaz ismi, Fenerbahçe yönetimine seslendi ve transfer ricasında bulundu. Rıdvan Dilmen yaptığı paylaşımda, "Rica ediyorum hücuma (orta saha dahil) SAĞ AYAKLI oyuncu alın lütfen." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi görürken, usta yorumcunun yaptığı bu paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekenler arasında yer aldı.
Son Dakika › Spor › Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen - Son Dakika
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