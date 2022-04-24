Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım

24.04.2022 23:52
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım

Galatasaray'ın deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup ettiği maçı Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Ünlü yorumcu yeni gelecek yönetimin teknik direktör kararını hemen vermesi gerektiğini söylerken, "Yeni yönetim transfer politikasını izleyecektir. Gelecek olan teknik direktör de planını yapacaktır. Eğer Torrent ile soru işareti varsa kesinlikle bu hafta anlaşmaları lazım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından TRT Spor'da sarı-kırmızılıların gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

"BU HAFTA ANLAŞMALARI LAZIM"

Yeni yönetimin teknik direktör kararını vermek için hızlı davranması gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk adı konuşuluyor, yabancı olabilir. Yeni yönetim transfer politikasını izleyecektir. Gelecek olan teknik direktör de planını yapacaktır. Eğer Torrent ile soru işareti varsa kesinlikle bu hafta anlaşmaları lazım." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım - Son Dakika


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