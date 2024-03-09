"Türkiye\'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray\'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Muslera hakkında konuştu.

"BENİM GÖRDÜĞÜM EN İYİ KALECİ"

Muslera'nın özveriyle oynadığının altını çizen Dilmen, "400. maçına çıkmış Muslera... Ben toplamda 400 antrenman bile yapmamışımdır. İnanılmaz bir özveriyle oynuyor. Üstelik bu oyuncu sabah Çağlayan adliyesinde duruşmaya falan katıldı. Benim Türkiye'de gördüğüm gelmiş geçmiş en iyi kaleci Muslera'dır. Bu yorumumu Volkan Demirel de destekliyor" dedi.

"RİZE İYİ OYNADIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Rizespor'un performansını da değerlendiren yorumcu, "Rize iyi oynadığını düşünüyor ama bu Rize, kendi sahasında oynadığı Beşiktaş'tan da 4 tane yedi. Oynayan takımlara karşı büyük kulüpler daha rahat oynuyor. Galatasaray'da bu kadar kadro zafiyetine rağmen bu sonuç çok iyi" ifadelerini kullandı.