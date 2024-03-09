Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Muslera hakkında konuştu.
Muslera'nın özveriyle oynadığının altını çizen Dilmen, "400. maçına çıkmış Muslera... Ben toplamda 400 antrenman bile yapmamışımdır. İnanılmaz bir özveriyle oynuyor. Üstelik bu oyuncu sabah Çağlayan adliyesinde duruşmaya falan katıldı. Benim Türkiye'de gördüğüm gelmiş geçmiş en iyi kaleci Muslera'dır. Bu yorumumu Volkan Demirel de destekliyor" dedi.
Rizespor'un performansını da değerlendiren yorumcu, "Rize iyi oynadığını düşünüyor ama bu Rize, kendi sahasında oynadığı Beşiktaş'tan da 4 tane yedi. Oynayan takımlara karşı büyük kulüpler daha rahat oynuyor. Galatasaray'da bu kadar kadro zafiyetine rağmen bu sonuç çok iyi" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › 'Türkiye'nin en iyisi' diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı - Son Dakika
Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası düzenledi. Bayan personeller ve sporcu velileri bir araya geldi.
Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvasında Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı. Final müsabakasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Korkut Ata Üniversitesi takımını 12-9 yenerek birinci oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise OSB takımı elde etti. Ödül töreninde Vali Erdinç Yılmaz, dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya ve hediye verdi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 17. sırada bulunan Hatayspor, 11. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak. İlk devrede Mersin'de konuk ettiği rakibine 2-1 yenilen Hatayspor, rövanşı almak istiyor.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, yeni takımında 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Al-Hilal, bir maç daha kazanması halinde üst üste en çok maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi olacak.
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol etkinliği ile çalışan kadın sağlık personellerine moral sağladı. Hastanenin farklı birimlerinde görev yapan kadın personeller, takımlar oluşturarak voleybol maçları yaptı ve hem spor yapmanın keyfini çıkardı hem de özel bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde moral buldu.
Bir dönem futbol dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan Ronaldinho, 13 sene önce Fenerbahçe'ye transfer olacağını ancak bir yöneticinin bu transferi engellediğini itiraf etti. Acun Ilıcalı ve Roberto Carlos'un kendisini Fenerbahçe'ye gitmesi için çok ısrar ettiklerini belirten Ronaldinho, tam imzayı atacakken transferin bozulduğunu söyledi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada savunmada kötü bir performans sergilediklerini belirtti. Skordan memnun olmayan antrenör, "6 gol yiyince hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor. Penaltının üzerine çok gidilecek pozisyon olmadığını düşünüyorum. Ancak ikinci gol öncesinde bence bir faul verilebilirdi. Taha'nın ayağına net bir müdahale var. Ancak öyle bir skor ortaya çıktı ki bir teknik direktör olarak, ikinci golden önce faul verilse işlerin değişebileceği konusunda emin değilim" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftada galibiyetlere devam ederek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Buruk, Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta 6-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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