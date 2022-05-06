Rıdvan Okuş: Gümüşhanespor küme düşmeyecek - Son Dakika
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Rıdvan Okuş: Gümüşhanespor küme düşmeyecek

06.05.2022 12:58
Rıdvan Okuş: Gümüşhanespor küme düşmeyecek

Rıdvan Okuş: Gümüşhanespor küme düşmeyecekTFF 3.lig 3.grupda mücadele eden Gümüşhanespor grubun son haftasında Edirnespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Rıdvan Okuş: Gümüşhanespor küme düşmeyecek

TFF 3.lig 3.grupda mücadele eden Gümüşhanespor grubun son haftasında Edirnespor ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz ekibi sahadan puan ile ayrılması durumunda kümede kalacak.  Gümüşhanespor futbolcusu Rıdvan Okuş, "Grubumuzun son maçına çıkacağız. Edirne deplasmanından bir puan almamız durumunda ligde kalacağız. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Gümüşhanespor küme düşmeyecek. Son maçımızda herkes en yüksek performansını sergileyecek" dedi.

Kırmızı beyazlı ekip grubunda geride bıraktığı 33 haftada 8 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Gümüşhanespor, rakip ağlara 36 gol atarken, kalesinde gördüğü 35 gole engel olmadı. Kırmızı beyazlı ekip elde ettiği 38 puan ile ligin 13.basamağında yer alıyor.  En yakın rakipleri 14.basamaktaki Çankaya FK 38 puan, 15.basamaktaki Mardin Büyükşehir Belediyespor'un ise 37 puanı bulunuyor.   Sırasıyla 16,17 ve 18.sırada takımlar Modafen, Karabükspor ile Ceyhanspor'un ise küme düşmeleri matematiksel olarak kesinleşti. 3.grupta küme düşecek son takım ise hafta sonu oynayacak olan müsabakalar ile belli olacak.  Karadeniz ekibi Gümüşhanespor'un tecrübeli defans oyuncusu Rıdvan Okuş, kümede kalma maçında arkadaşlarına güveniyor. Okuş, "Gümüşhanespor, geçmiş sezonlarda şampiyonluklar yaşamış, ikinci ligde olduğu sezonda ise play-off finalleri görmüş bir kulüp. Ziraat Türkiye Kupasında grupta çıkma başarı göstermişti. Geçmişi başarılarla dolu olan takımımızın hakkettiği konum maalesef buralar değil. Gümüşhanespor her zaman şampiyonluğa oynamalıdır. Maalesef bu sezon istediğimizi sahaya yansıtamadık. Hafta sonu Edirne deplasmanında grubumuzun son maçına çıkacağız. Edirne deplasmanından bir puan almamız durumunda ligde kalacağız. Ben, takım arkadaşlarıma güveniyorum. Gümüşhanespor küme düşmeyecek. Son maçımızda herkes en yüksek performansını sergileyecek" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rıdvan Okuş: Gümüşhanespor küme düşmeyecek - Son Dakika


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