Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe Açıklaması

Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı avantajlı olduklarını söyledi.

07.03.2025 00:37
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İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Türk futbolcu Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Avantajlı gidiyoruz. Rövanşta da güzel bir sonuç alıp tur atlamak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç takımı Rangers deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Rangers'ta oynayan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim için güzel geçiyor. Gayet mutluyum. Hocam bana güveniyor. Ben de takım arkadaşlarıma güveniyorum. Avrupa Ligi'nde de güzel bir şekilde ilerliyoruz. Güzel bir sonuç aldık. Sakin olmamız lazım. Rövanşta da güzel bir sonuç alıp tur atlamak istiyoruz. Avantajlı gidiyoruz. Ibrox'ta bir maçımız daha var. Orada da güzel bir skor alıp turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Tekrar İstanbul'da olmanın güzel olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bana soracak olursanız, dünyanın en güzel şehri. Burayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Karşılaşmada 11'de görev alan Rıdvan Yılmaz, 76. dakikada yerini Dujon Sterling'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe Açıklaması - Son Dakika

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