Siyah-beyazlılar Rangers ile 6.5 milyon Euro ve sonraki satış karından yüzde 20 karşılığında anlaşmaya vardı. Ödeme konusundaki şartlarda ortak noktaya varılmasından sonra Rıdvan'ın Rangers'e 5 yıllık resmi imza atacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rıdvan Yılmaz, Rangers yolcusu - Son Dakika

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