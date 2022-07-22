Rıdvan Yılmaz, Rangers yolcusu - Son Dakika
Üye Girişi

Rıdvan Yılmaz, Rangers yolcusu

22.07.2022 13:46
Rıdvan Yılmaz, Rangers yolcusu

Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen sol beki Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibi Rangers'a transfer oluyor.

Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen sol beki Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibi Rangers'a transfer oluyor.

Siyah-beyazlılar Rangers ile 6.5 milyon Euro ve sonraki satış karından yüzde 20 karşılığında anlaşmaya vardı. Ödeme konusundaki şartlarda ortak noktaya varılmasından sonra Rıdvan'ın Rangers'e 5 yıllık resmi imza atacağı öğrenildi.


YORUMLAR
500
Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı
Kaynak: DHA

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz, Rangers yolcusu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:39 Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı
12:30 Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi
12:22 Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
12:01 Diyarbakır Barosu'nun Zaho'daki saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tutan paylaşımları nedeniyle inceleme başlatıldı
11:56 Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin durumu...
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:49 Vatandaşlar, 3 aylık yavru köpeği kulakları kesilip, derisi yüzülmüş halde buldu
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 13:46:10. #1.13#
SON DAKİKA: Rıdvan Yılmaz, Rangers yolcusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement