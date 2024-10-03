Riga: Tarih ve Kültürün Buluşma Noktası

Spor

Letonya'nın Baltık Denizi kıyısındaki başkenti Riga, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Almanlar tarafından 12. yüzyılda ticari amaçlarla kurulan Riga, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle son yıllarda Avrupa'nın gözde turistik şehirlerinden biri haline geldi. Baltıkların en önemli şehirlerinden olan Riga, kültür, siyaset, eğitim, finans, ticaret ve endüstri açısında Letonya'nın kalbi konumunda.

Rusya'daki Valdai tepelerinden doğup Belarus ve Letonya'dan geçen Daugava Nehri'nin Baltık Denizi'ne döküldüğü körfezde yer alan Riga, 1200'lü yıllarda Kuzey Alman Ticaret Ortaklığı olan Hansa Birliğine katılmasıyla ekonomi ve nüfus açısında bölgenin en önemli şehri oldu.

Farklı kültürler tarafından yönetildi

Uzun yıllar Polonyalılar ve İsveçlilerin yönetiminde olan Riga, 1700'lü yıllarda Rusların kontrolüne geçti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından işgal edilen Riga, 1944'te Letonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti çatısı altında bağımsız oldu. Ülke, 1991'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin işgali altında kaldı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991'de bir kez daha bağımsızlığını kazanan ülke, 2004 yılında Avrupa Birliği ve NATO'ya katıldı.

"Vec Riga" UNESCO Kültür Mirası listesinde

Riga'nın "Vec Riga" (Eski Riga) olarak adlandırılan merkezi, UNESCO tarafından Kültür Mirası listesine alındı.

Uzun yıllar Almanlar, Polonyalılar, İsveçliler ve Rusların idaresinde kalan Riga, farklı kültürlerden izler taşıyor. UNESCO'ya göre şehir, dünyada eşi benzeri olmayan organik formlara dayalı uluslararası bir sanat hareketi olan Art Nouveau mimarisiyle dikkati çekiyor. Eski Riga'da Karakafalıların Evi, Televizyon Kulesi, Aziz Peter Katedrali, Riga Kalesi ve Dannestern Malikanesi görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

Letonya'da spor

Futbol, Letonya'da en popüler üçüncü branş olarak sayılıyor.

Letonya'da buz hokeyi en popüler spor olarak ön plana çıkarken, bu branşı basketbol takip ediyor. Son yıllarda yükselişe geçen futbol ise üçüncü sırada geliyor.

RFS 2016'da kuruldu

Galatasaray'ın rakibi RFS, geçen sezon Letonya liginde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katıldı.

Kuzey İrlanda'dan Larne'yi saf dışı bırakan RFS, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. RFS, Avrupa Ligi elemelerinde ise Andorra'dan Santa Coloma ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL'i eleyerek lig aşamasına yükseldi.

Riga'da 2016'da kurulan RFS, ligde daha önce iki şampiyonluk yaşadı.