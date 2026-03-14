River Plate cephesinden Icardi için resmi açıklama
14.03.2026 19:19
River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin transferinin kulübün gündeminde olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada, ''Icardi'yi şu an kadromuzda düşünmüyoruz.'' denildi.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin ismi Arjantin ekibi River Plate ile anılıyordu. River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

''ŞU AN KADROMUZDA DÜŞÜNMÜYORUZ''

''Mauro Icardi, River Plate'e transfer olacak mı?'' sorusuna cevap veren Enzo Francescoli, "Hayır, kimse bundan bahsetmedi ve ben de bu konuyu hiç konuşmadım. Icardi'yi şu an kadromuzda düşünmüyoruz.'' dedi.

''RESMİ GÜNDEMDE YER ALAN KONU DEĞİL''

Konuşmasına devam eden Enzo Francescoli, "River Plate'in nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz. 140 yönetim kurulu üyesi var, 140 kişi konuşuyor. Bilmiyorum, bu futbol takımının resmin gündeminde yer alan bir konu değil." ifadelerini kullandı.

MENAJERİNDEN DE YALANLAMA

Öte yandan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino da geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi için River Plate iddiasını yalanlayarak, "Onlardan hiç telefon almadım." demişti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
