Riyad'da Dünya Futbol Zirvesi Başlıyor

Spor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Dünya Futbol Zirvesi, yarın başlayacak.

Futbola yön veren uluslararası çatı kuruluşlar FIFA ve UEFA başta olmak üzere birçok futbol kuruluşu temsilcisi ile üst düzey yöneticiler, futbolcular ve teknik adamların katılacağı Dünya Futbol Zirvesi, 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, 2 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da etkinlikte "Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" adlı bir panele konuşmacı olarak katılacak.