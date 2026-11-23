Riyad'daki Etnospor Festivali'nde Kazak, Kırgız ve Özbek çadırları ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin beşinci gününde Kazak, Kırgız ve Özbek çadırları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Orta Asya'ya özgü halk dansları ve geleneksel kıyafet gösterileri, ziyaretçilere bölgenin kültürel zenginliğini tanıma fırsatı sundu.
Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin beşinci gününde Türk Dünyası çadırları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Dünya Etnospor Birliği tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla başkent Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalde, Kazak, Kırgız ve Özbek çadırları ziyaretçilerden ilgi gördü.
Orta Asya ülkelerine özgü halk dansları ve geleneksel kıyafetlerin sergilendiği gösteriler, festival ziyaretçileri tarafından beğeniyle takip edildi.
Renkli dans performansları ve yöresel kıyafetler, ziyaretçilere bölgenin kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı sundu.
Kaynak: AA
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