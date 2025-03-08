Rıza Çalımbay'a Taraftar Desteği

- Sivasspor taraftarından Rıza Çalımbay'a yoğun ilgi

SİVAS - Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yeniden Sivasspor'un başına geçmesi, taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturdu. Yarın oynanacak Sivasspor-Göztepe maçı öncesinde Passolig gişeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sivasspor'da teknik direktörlük görevine yeniden Rıza Çalımbay'ın getirilmesi, taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturdu. Pazar günü oynanacak Sivasspor-Göztepe maçı öncesinde bilet almak isteyen futbolseverler, Passolig gişeleri önünde yoğunluk oluşturdu. Sivassporlu taraftarlar, Çalımbay'ın dönüşünden memnun olduklarını belirterek, yarınki maçın atmosferinin oldukça yüksek olacağını beklediklerini ifade etti.

"Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle Passolig gişeleri iki katına çıktı"

Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle Passolig gişelerinin iki katına çıktığını söyleyen Tugay Yılmaz isimli taraftar, "Çocukluğumdan beri bu camianın içerisindeyim. Rıza hoca Sivasspor'umuzun ve Sivas'ımızın kendi çocuğu bildiği biridir. Rıza hocamızın gelişi Sivas'ın halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Rıza hocamızın Sivassporu'muza katkısı olacağını düşünüyoruz. Bilet konusunda da Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Buradan kırmızı duvar taraftarları olarak inşallah Sivasspor'umuz yarın final maçına çıkacak, yendiği takdirde inşallah daha üst taraflara çıkacağız. Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle Passolig gişeleri iki katına çıktı yarın üç puanı kesin alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bülent Uygun'dan sonra Rıza Çalımbay'a hasret kaldıklarını dile getiren Celal Arda Yapar, "Rıza hocayı Bülent hocadan sonra zaten bir süredir istiyorduk. Bülent hoca takımı pekiyi yönetemedi. Bülent hocadan sonra Rıza hocaya hasret kaldık, gelmesi iyi oldu. Taraftar tekrar canlandı ve ayaklandı. Rıza hoca geldiği için taraftar tekrardan takıma barıştı" dedi.

Lise öğrencilerinin Sivasspor maçlarına gitmeleri için uygulama başlattıklarını söyleyen Hikmet Kuru, "Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası lise öğrencilerimizin Sivasspor maçlarına gitmelerini ve taraftar olarak Sivasspor'a sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla örnek bir uygulama başlattı. Yarın yapılacak olan maçta lise öğrencilerimizin passolig kartlarını Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Hakan Demirgil karşılıyor. Başkanıma bu jestinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yarın Sivassporu'umuzun maçında taraftar olarak destek verecekler. Sivasspor'umuza başarılar diliyorum" dedi.

"Rıza Çalımbay, Türkiye Ziraat Kupasın da bu takımı şampiyon yapmış teknik bir adam"

Hakan kuzu isimli taraftar ise, "Rıza Çalımbay, Türkiye Ziraat kupasında bu takımı şampiyon yapmış bir teknik adam. Bu yüzden katkısı olacağını düşünüyoruz, gelmesi iyi oldu. İnşallah yarın taraftarlar çok gelir Göztepe'yi mağlup ederiz. Kuyruk çok uzun, kaynak yapanlarda oluyor. Bayadır bekliyoruz ama değecek" diye konuştu.