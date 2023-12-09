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Ne diyeceği merak konusu olan Rıza Çalımbay derbi sonrası takımına ateş püskürdü - Son Dakika
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Ne diyeceği merak konusu olan Rıza Çalımbay derbi sonrası takımına ateş püskürdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Takımı ve oynanan oyunu eleştiren antrenör, ''Takımla sezon başı geçirsem olay daha farklı olurdu belki de bu takımın yarısı olmazdı. Ne olursa olsun bu takımın bu oyunu oynamaması lazımdı'' ifadelerine yer verdi.

09.12.2023 - 22:59,  Güncelleme: 23:13
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Derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİMKİLER HATA YAPTI"

Maçı değerlendiren Çalımbay, "Maça kötü başlamadık, iyi başladık. Denk bir maç oluyordu. Sonraları gittikçe bizimkiler hata yaptı. Hepsi kapasitesinin altında oynadı. Söylediğimiz şeyleri yapamadılar. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Üzücü bir maç. Mükemmel bir taraftar gelmiş. Herkes için önemli bir maçtı. Beklentinin altında bir futbol oynadık. Bu kadar beklemiyorduk. Hazırlık dönemi falan yapmadık biz. Oyuncuları da görmedik. Geldik direkt. Eksik yönler çoktu. Bir an önce bunları bitirmek kolay değil. Lider oyuncuların kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor, sahanın içinde dışında. Bunları yaparsak kendimize geliriz, gelmemek için bir neden yok. Bazı arkadaşların oynadığı oyun bu değil. daha üst seviyeye çıkabilirler" dedi.

"TAKIMIN YARISI OLMAZDI"

Oyuncularına sert çıkan deneyimli çalıştırıcı, "Takım sakat diyorum, kimse inanmıyor. Ben ilk geldiğimde 10 sakat vardı. Arada milli maç oldu ama çalıştıramadık. Daha 1 ayım dolmadı. Takımla sezon başı geçirsem olay daha farklı olurdu belki de bu takımın yarısı olmazdı. Takımın içine girdiğinizde ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Ne olursa olsun bu takımın bu oyunu oynamaması lazımdı. Oyuncu arkadaşların performanslarını göstermesi lazımdı. Aldığımız takım fizik olarak istediğimiz gibi değildi. Sakat oyunculara istediğimiz antrenmanları yaptıramadık. Ben gerçeği söylüyorum. Bu maçta çok şey beklediğimiz arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık. İçeriye 1-1 girdik ama bazı sıkıntılardan dolayı maç istediğimiz gibi olmadı" şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay derbi sonrası adeta ateş püskürdü: Sezon başı gelseydim takımın yarısı olmazdı
Ne diyeceği merak konusu olan Rıza Çalımbay derbi sonrası takımına ateş püskürdü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Ne diyeceği merak konusu olan Rıza Çalımbay derbi sonrası takımına ateş püskürdü - Son Dakika
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