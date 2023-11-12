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"Çok ağladı" diyen Rıza Çalımbay'dan Ghezzal açıklaması - Son Dakika

"Çok ağladı" diyen Rıza Çalımbay'dan Ghezzal açıklaması

"Çok ağladı" diyen Rıza Çalımbay\'dan Ghezzal açıklaması
12.11.2023 18:50  - Güncelleme: 18:54

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-0 galip geldikleri RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında konuştu. Çalımbay, '' Ghezzal'ı anlamadık. Oyuna aldık, içeri geldi. Oynayamayacağım dedi. Çok ağladı. Duygulandı. Riske girmedik'' açıklamasını yaptı.

Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, RAMS Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"MÜKEMMEL BİR GÜNDÜ"

Mücadele hakkında konuşan Çalımbay, "Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum taraftarımızın desteğine. Gerçekten bu maça çıktığımda, eski günlerimi hatırladım. Takım kaptanıyken, takımla beraber çıkarken... Mükemmel bir gündü. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Her şeyden önce bizim taraftarı kazanmamız gerekiyor. Haftalardır istedikleri sonuç olmadı. İstediğimiz bir galibiyet oldu. Hem iyi oynadık, hem taraftarla bütünleştik. Aldığımız sadece 1 galibiyet. Bundan sonra güzel şeyler yapmamız şart" dedi.

Rıza Çalımbay, Ghezzal'ın Sağlık Durumunu Değerlendirdi: 'Çok Ağladı, Riske Girmedik'

"GHEZZAL ÇOK AĞLADI, RİSKE GİRMEDİK"

Sakatlıklara değinen deneyimli antrenör, "Bahtiyar'da bir şanssızlık oldu. Mücadeleye girdiğinde dirseği geldi. Gözü görmemeye başladı. Kapandı ve kan geldi. Şu anda iyi herhalde. Yoksa haberimiz olurdu.Ghezzal'ı anlamadık. Oyuna aldık, içeri geldi. Oynayamayacağım dedi. Çok ağladı. Duygulandı. Riske girmedik. Elimizdeki sağlamlarla oynadık ama üzüldük" şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay, Ghezzal'ın Sağlık Durumunu Değerlendirdi: 'Çok Ağladı, Riske Girmedik'
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Rachid Ghezzal, Rıza Çalımbay, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Çok ağladı' diyen Rıza Çalımbay'dan Ghezzal açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Çok ağladı" diyen Rıza Çalımbay'dan Ghezzal açıklaması - Son Dakika
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