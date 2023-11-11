Rıza Çalımbay'dan imza törenine damga vuran sözleşme cevabı: Nereye kadar giderse

Şenol Güneş'in ardından Burak Yılmaz'ın da istifa etmesi sonrası Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay getirildi. İmza töreninde konuşan deneyimli hoca, çok merak edilen sözleşme süresiyle ilgili de konuştu.

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYACAĞIZ"

Rıza Çalımbay sözleşme süresiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Nereye kadar giderse. O kesin öyle. Bizim için zor bir başlangıç, sıkıntılı bir durum. Taşın altına elimizi koyacağız." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:

"BU KRİZİ EN İYİ ŞEKİLDE ATLATACAĞIZ"

Ufak bir idman yapacağız ve maça çıkacağız. Bu benim için dezavantaj. Ancak oyuncularla konuştuk. İnşallah sahaya bambaşka şekilde çıkacaklar. Bu krizi en iyi şekilde atlatacağız.

"OYUNCULARIN KAPASİTESİ BU DEĞİL"

Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. 'Durumumuz iyi değil' dediler, 'Sorun değil' dedim. 'Yapar mıyız hocam?' dediler, ben de 'Yaparız' dedim. Oyuncuların kapasitesi bu değil. Onu aşmak için zaman lazım. Ancak zaman yok. Bir ter idmanı yapacağız ve maça çıkacağız. En önemli şey Başakşehir maçını geçmek. Sonra ara var ve arada kampa gideceğiz. Aradan sonra bambaşka şekilde döneceğiz. Elimizden geleni yapacağız. O Sıkıntıları çözeceğiz. Bazılarının sıkıntısını biliyoruz, transferden oluyor. Sorunları kafadan atıp, maçlara daha iyi devam edeceğiz. Futbolda her şeyi gördüm. Çok krizli takımla gittim. Önce krizi çözüp, sonra işimize bakıyorduk. Burada zaman az, maça 1,5 gün bile yok.

"ÇAĞIRDIKLARI ZAMAN GELİRİM"

Sabah çok erken geldim, sabahtan beri takımı yazıyorum. Sakat çok. Altyapıdan oyuncu çıkarırız. Sakatlığı olan oyuncuyu asla oynatmayacağız. Başakşehir maçını iyi şekilde bitirdikten sonra önümüz açılacak. Sezon başında gelmeyi, transferleri yapmayı biz de isteriz. Ancak şu anda bizi çağırdılar. Yapacak bir şey yok. Çok iyi Beşiktaşlı olduğumu söylediler. Ne olursa olsun, çağırdıkları zaman gelirim. Beşiktaş'a minnet borçluyum. Beşiktaş bize verdi, şimdi sıra bizde. Elimizden geleni yapacağız.

"BUGÜNKÜ DURUMDAN ÇOK İYİSİNİ YAPABİLİRLER"

Beşiktaş şampiyonluğa oynamak zorunda. Başkan adayları sağ olsun beni aradılar. Hepsi değerli insanlar. Ben zaman düşünmüyorum. Tek düşündüğüm şey Başakşehir maçı. Bana zaman verildiğinde iyi şeyler yapacağıma yürekten inanıyorum. Bu takım geçen sene 15 maç namağlup gitti. Bugünkü durumdan çok iyisini yapabilirler.

"GENÇ ARKADAŞLARIMIZI KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

Genç arkadaşlarımız var. Semih, Ege, Arda... Bu arkadaşlarımızı tanıyıp kullanmamız gerekiyor. Başakşehir maçında büyük ihtimalle kullanacağız. Bambaşka şekilde çıkabiliriz.

"HERKES KENDİ POZİSYONUNDA OYNAYACAK"

Transfer edilen oyuncuların hepsi iyi. Bana göre hazır değillerdi. O yüzden kendilerini gösteremediler. Özellikle Bakhtiyor Zaynutdinov! Milli takımına çok iyi işler yapıyor ama bizde sol bek oynuyor. Yeri sol bek değil. Herkes kendi pozisyonunda oynayacak. Arkadaşlarımız daha erken ve hazır gelselerdi, bu takım bambaşka olurdu.