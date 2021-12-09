Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu

Beşiktaş'ta durdurulamayan kötü gidişin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar resmen ayrıldı. Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başlayan siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay öne çıkan isimlerden biri.

"BEŞİKTAŞ İSTERSE, BEDELSİZ AYRILIR"

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta yönetim rotayı hoca arayışına çevirdi. Akıllara gelen ilk isim ise Rıza Çalımbay oldu. Sivasspor 'da gösterdiği başarılı grafik ile akıllarda yer edinen Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan 'Beşiktaş isterse, bedelsiz ayrılır' maddesi dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre Beşiktaş tecrübeli teknik adamla bir araya gelerek şartları konuşacaklar.