Rıza Çalımbay kulübede olamayacak

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, cezalı olması nedeniyle yarınki Hatayspor maçında saha kenarında görev yapamayacak.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, cezalı olması nedeniyle yarınki Hatayspor maçında saha kenarında görev yapamayacak. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanan maçta sarı kart gören Rıza Çalımbay, cezalı duruma düşmüştü. Çalımbay, yarın oynanacak olan Hatayspor maçında cezalı olması nedeniyle tribünde olacak. Kulübede ise yardımcı antrenör Bülent Albayrak görev alacak. Çalımbay'ın yardımcıları aracılığıyla oyunculara gerekli talimatları vereceği öğrenildi. - SİVAS

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