Rıza Çalımbay: Ligde bunun arkasını getirmemiz gerekiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bundan önce talihsiz mağlubiyetler ve beraberlikler aldık ama bugün sadece bir galibiyet elde ettik. Bizim açımızdan çok önemliydi. Bir zinciri kırdık. Özellikle ligde bunun arkasını getirmemiz gerekiyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ligde bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri adına önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Çalımbay, "Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Son zamanlarda oynadığımız en iyi maçlardan birisiydi. İyi organize olduk. Başakşehir iyi bir kadroya sahip. Çok başarılı bir takım. Tedbirlerimizi aldık, arkadaşlarımız dediklerimizi yaptı. Bundan önce talihsiz mağlubiyetler ve beraberlikler aldık ama bugün sadece bir galibiyet elde ettik. Bizim açımızdan çok önemliydi. Bir zinciri kırdık. Özellikle ligde bunun arkasını getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"GRADEL'İ MECBUR KALMASAYDIK OYUNA ALMAYACAKTIK"Başakşehir karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Max Gradel'i dinlendirmek istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Gradel, hemen hemen her maç oynadı. Dinlenmesi gerekiyordu. Hatta bugün mecbur kalmasaydık oyuna almayacaktık. Bir sürü maç var bundan sonra önümüzde. Milli takımda da sürekli oynuyor. Bir yorgunluk vardı" ifadelerini kullandı.Rıza Çalımbay, bu sezon ilk kez giydiği kırmızı eşofmanın uğur getirdiğini belirterek, "Çok sevdiğim bir eşofmanım. Uğurlu geliyor. Galip geldik o da bizim için bir uğur oldu" şeklinde konuştu."3 BİN KİŞİYE OYNAMAK SİVASSPOR'A YAKIŞMIYOR"Sivasspor taraftarının Başakşehir deplasmanında takımına çok iyi destek olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Bu takım, Anadolu'da üç sene üst üste Avrupa'ya gitti. Bu takım iyi şeyleri hak ediyor. Bundan önceki senelerde buradaydık. Lige erken başlıyoruz. Lige geçen yıl en erken biz başladık ve en geç biz bitirdik. 9 oyuncu gitti, bu takım her zaman iyi olmayabilir. Taraftarın Sivas'ta oyuncuları yuhalaması doğru bir şey değil. Bu takım çok güzel şeyler yaptı. Avrupa'ya gittik, kulübe para kazandırdık, ülke puanı elde ettik. 3 bin kişiye oynamak Sivasspor'a yakışmıyor. Bugün taraftarlar, çok büyük destek verdiler. Sonra da sevinci oyuncularla yaşadılar. Ne sıkıntılar yaşayarak bu maçları oynadığımızı kimse bilmiyor. 2-3 günde bir maç oynuyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan maç içerisinde bir sakatlık yaşayarak kenara gelen Fredrik Ulvestad'ın durumuyla ilgili olarak ise Çalımbay, "Hastaneye kaldırıldı. Serdar yanımıza geldi özür dilemek için. Burnu dizine gelmiş. Kırık olabilir" ifadelerini kullandı.