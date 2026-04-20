Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası Finalinde

20.04.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rıza Kayaalp, Arnavutluk'taki şampiyonada finale yükseldi ve rekor kırmayı hedefliyor.

ARNAVUTLUK'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükselen milli sporcu Rıza Kayaalp, "Rekora bir adım kaldı. Ceddimiz belli, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekor bizim olacak inşallah. Aslanlar gibi rekoru kıracağım" dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşen şampiyonada Rıza Kayaalp, 4-0 öndeyken Belaruslu Pavel Hlinchuk'un kendisine tokat atarak diskalifiye olması ve finale çıkarak 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması, onlara en büyük dersti. Burası resmi müsabaka yoksa biz böyle şeylere sessiz kalacak insanlar değiliz. Ceddimiz belli, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı.  Kardeşim Taha'yla büyük emek verdik, alın teri döktük. Antrenmanı da beraber yaptık,  kendimi onunla iyi hissediyorum. İkinci maçta büyük darbe yedim, dudağım şişti. Tribünlerin gördüğünü hakemler görmez oldu ama olsun. Hep farklı mücadele verdik. Sadece rakiplerle değil, şu anda da her şeyle mücadele ediyoruz. Yarın aslanlar gibi rekoru kıracağız"

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Rıza Kayaalp, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 22:30:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.