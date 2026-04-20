Rıza Kayaalp Finale Yükseldi

KARİYERİNDE 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Karalin ile paylaştığı rekoru geçmek istiyor. 13'üncü Avrupa şampiyonluğu için Tiran'da bugün başlayan Avrupa Şampiyonası'nda 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde UWW takımında yer alan Marat Kamparov ile karşılaştı Maçın ilk saniyelerinde sakatlansa da mücadeleye devam eden Kayaalp ilk puanını ihtarla aldı. Yerde parter pozisyonundan puan çıkaramadı. Devre 1.0 milli sporcumuzun lehine bitti. İkinci yarıda ihtarla puan veren Kayaalp parter pozisyonunda rakibine puan vermedi. Maçın son bölümünde rakibine puan vermeyen milli sporcumuz Rıza Kayaalp ilk puan avantajı ile maçı kazanarak yarı finale yükseldi.

Kayaalp final yolunda Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan 24 yaşındaki Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaştı. Maçın ilk bölümünde rakibi karşısında ihtar puanı ile 1-0 öne geçen Kayaalp, parter pozisyonundan 2 puan çıkararak maçı 3-0'a getirdi. Pavel köşesi puana itiraz etti. İtiraz geçersiz olunca Rıza 4-0 öne geçti. Maç ayakta devam ederken Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan 24 yaşındaki Belaruslu Pavel Hlinchuk, Rıza Kayaalp'e tokat atınca diskalifiye oldu ve Rıza finale yükseldi.

Rıza Kayaalp yarın akşam seansında altın madalya için 2025 dünya ikincisi Macar Darius Attilla Vittek ile karşılaşacak.