Rıza Kayaalp Finale Yükseldi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rıza Kayaalp Finale Yükseldi

20.04.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen 130 kiloda finale çıktı ve Belaruslu rakibini diskalifiye ile geçti.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale çıktı.

Başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda "rekor" için mücadele eden Rıza, yarı finalde Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp 4-0 öndeyken Hlinchuk, ayakta devam eden karşılaşmada milli sporcuya tokat attı. Bunun üzerine Hlinchuk diskalifiye edilirken, Rıza Kayaalp adını finale yazdırdı.

Yarın finalde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaşacak Rıza Kayaalp, kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için mindere gelecek.

Tecrübeli güreşçi, son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de UWW adına güreşen Rus Marat Kamparov'u mağlup etmişti.

Rıza, yarın altın madalya alması halinde Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdıracak.

Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşecek Rıza, Avrupa şampiyonalarında daha önce 12 altın ve 2 gümüş madalya aldı.

Avrupa şampiyonalarına damga vurun milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Rıza'yı yarı finale başkan Akgül hazırladı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e, yarı final maçı öncesi Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül antrenmanda eşlik etti.

Olimpiyat şampiyonu Akgül, antrenman kıyafetlerini giyerek milli sporcuyu kritik maça hazırladı.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda repesaj ve madalya müsabakaları; 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye'nin 30 sporcuyla katıldığı 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, 26 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Rıza Kayaalp, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Bulgaristan’da sandıktan ezici zafer çıktı En çok Putin sevinecek Bulgaristan'da sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek

21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:55
Ahmed Şara’dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
Ahmed Şara'dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 21:52:25. #7.13#
SON DAKİKA: Rıza Kayaalp Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.