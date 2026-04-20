Rıza Kayaalp için rekora bir adım kaldı

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükselen milli sporcu Rıza Kayaalp, "Ceddimiz belli, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı." dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda güreşen Rıza Kayaalp, Belaruslu Pavel Hlinchuk'un kendisine tokat atarak diskalifiye olmasını ve finale çıkarak 13. Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmasını değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı. Sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması onlara en büyük dersti. Burası resmi müsabaka, yoksa biz böyle şeylere sessiz kalacak insanlar değiliz. Ceddimiz, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı Kardeşim Taha'yla büyük emek verdik, alın teri döktük. Antrenmanı da beraber yaptık, kendimi onunla iyi hissediyorum. İkinci maçta büyük darbe yedim dudağım şişti. Tribünlerin gördüğünü hakemler görmez oldu ama olsun. Hep farklı mücadele verdik. Sadece rakiplerle değil, şu anda da her şeyle mücadele ediyoruz. Yarın aslanlar gibi rekoru kıracağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Rıza, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize kamp eğitim tesisi yapılması talimatı verdi Sakarya'da. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Taha kardeşim çok koşturdu, ben şahidim. Cumhurbaşkanımızın yanına da gittiğimde '13. şampiyonluğu almadan gelme, rekor kır' dedi. Biz de söz verdik." ifadelerini kullandı.

Tribünlerdeki desteğin kendisini daha da motive ettiğini dile getiren milli sporcu, "Bizi canı gönülden seven insanlar var. Türkiye'den buraya geldiler. Yaşadığım süreçte de yanımda olan insanlar burada. Sarılıp derdimi paylaştığım insanlar var. Allah razı olsun gelenlerden. Biz Taha Akgül'le ölene kadar beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.

Taha Akgül: "Daha işimiz bitmedi"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, çok mutlu olduğunu ancak işlerinin bitmediğini dile getirdi.

Rıza'nın çok fazla sportmenlik dışı duruma maruz kaldığını vurgulayan Akgül, "Şampiyonun yüzünü görüyorsunuz. Rus rakibi kafa vurdu yüzüne. Rekoru kırmaması için yapıyorlar. Belaruslu sporcunun efsanemize yaptığı ortada. Yaptığı saygısızlığı affetmediler, şampiyonadan diskalifiye ettiler. Üçüncülük maçından da oldu. 2 yıldır Allah biliyor Rıza'nın ne çektiğini. Rıza'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok, sadece ülkesini en iyi şekilde temsil edebilmek ve rekoru Türkiye'ye getirebilmek için mücadele ediyor." şeklinde konuştu.

Rıza'nın rekoru kıracağına ve bunun bir daha başarılmasının zor olduğuna dikkati çeken Akgül, "Bu rekor bir daha kırılamaz, mümkün görmüyorum. Biz güreşi en iyi yerlere getirmek için elimizi taşın altına koyduk. Bize bol bol dua edin, daha işimiz bitmedi. Beraber ısınacağız maça. Birbirimize çok iyi geliyoruz. Çantamı yanımda getirdim, yine yarın antrenman yaptıracağım." diyerek sözlerini tamamladı.