Rıza Kayaalp'tan Rekor ve Hedefler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rıza Kayaalp'tan Rekor ve Hedefler

12.05.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rıza Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı ve 2028 hedefini açıkladı.

Avrupa şampiyonalarında 13 altın madalya kazanan ilk güreşçi olan Rıza Kayaalp, "Tekrar mindere döndük ve hedef, birden 2028 oldu. Rekoru kırdık. Bu aradan sonra 'yapamaz, başaramaz' diyenler oldu ama inanın çok çalıştım. 20 yaşındaki bir sporcudan daha çok çalıştığımı düşünüyorum. İnanılmaz bir hazırlık yaptım 4 ayda. Allah, 13. şampiyonluğu kazanıp rekoru kırmayı nasip etti." dedi.

Kayaalp, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, BŞEÜ Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından "Başarıya Giden Yolu Şampiyondan Dinle" başlığıyla düzenlenen söyleşide, 6 yaşından bugüne yapmak istediği işi yaptığını söyledi.

Hayatında başka hiçbir iş düşünmediğini aktaran Kayaalp, "Bu işi yaptığım için bir antrenmanda kaldırdığım 60-70 ton, döktüğüm 3-4 kilogram ter, hiç zoruma gitmiyor. Daha fazlasını yapmak için uğraşıyorum her zaman." ifadesini kullandı.

Çalışmalarına değinen Kayaalp, "Her gün 50-80 ton ağırlığı kaldır, indir yapmak ki biz normalden biraz daha ağır çalışıyoruz, o kadar ter dökmek, en büyük zorluk orası. Mindere çıkıp yabancı rakibini yenip Avrupa şampiyonu olmak, tur geçmek, bazen en kolay kısmı oluyor benim için." diye konuştu.

Kayaalp, her zaman hedefleri olan biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Köydeydim, güreş eğitimine girdim. Ben de devletin sunmuş olduğu imkanları sonuna kadar en iyi şekilde kullandım. Hem vatanımıza hem ailemize, anne, babamıza hayırlı bir evlat inşallah olabilmişizdir. Devletimiz bizi yetiştirdi. Ben de 'Bu yeteneğimi sonuna kadar bayrağımı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı söyletmek için kullanacağım.' dedim. Şükürler olsun, yaptığımı düşünüyorum, son aldığım şampiyonlukla, kırdığım rekorla birlikte."

Planının 2024'te güreşi bırakmak olduğunu hatırlatan Kayaalp, sözlerine şöyle devam etti:

"Tekrar mindere döndük ve hedef, birden 2028 oldu. Rekoru kırdık. Bu aradan sonra 'yapamaz, başaramaz' diyenler oldu ama inanın çok çalıştım. 20 yaşındaki bir sporcudan daha çok çalıştığımı düşünüyorum. İnanılmaz bir hazırlık yaptım 4 ayda. Allah, 13. şampiyonluğu kazanıp rekoru kırmayı nasip etti. Hani kırılması çok zor, 'kırılmaz' diyorlardı o rekor için. Çünkü grekoromende şampiyon olmak zordur. Ben 15 final yaptım, 13. şampiyonlukla kazandım. Finale kalmak ayrı zor, finalde kazanmak ayrı zor. İkisini de başarmak gerekiyor. Allah bize büyük işler yapmayı nasip etti."

Başarının fedakarlık gerektirdiğinin altını çizen Kayaalp, "Güzel bir geleceğe sahip olmak için birçok şeyden fedakarlık etmemiz gerekiyor. Şükürler olsun şimdiye kadar da her şey yüzde 80 yolunda gitti. Kimse yüzde 100 değildir. Bundan sonra hedefimiz de 2028 yolunda ilerlemek. Belki 13'ü 15 yapmak. Çünkü güreş hayatımda 2 dünya, 2 Avrupa ve 1 olimpiyata katılma şansım var. Bunları da en iyi şekilde değerlendirirsem herhalde efsanevi bir güreşçi oluruz diye düşünüyorum." dedi.

Katılımcıların sorularını da cevaplayan Kayaalp'e ve milli güreşçi Adnan Çınar Şahingöz'e program sonunda BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Prof. Dr. Erdem Gülümser ile Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Yeşer Karabulut hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp'tan Rekor ve Hedefler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:01:49. #7.13#
SON DAKİKA: Rıza Kayaalp'tan Rekor ve Hedefler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.