Rize Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rize Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti

Rize Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor\'u mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına, tek maçla devam edildi.

19.02.2024 18:59  Güncelleme: 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına, tek maçla devam edildi.

Bahçelievler Belediyespor ile Rize Belediyespor, Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısını 19-18 önde tamamlayan Rize Belediyespor, salondan 35-29 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Rize, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:21:22. #1.12#
SON DAKİKA: Rize Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement