Rize'de ayak tenisi turnuvası heyecanı

Rize'de Şenol Birol Tesisleri'nde Masterlar ve Veteranlar Gençlik ve Spor Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle ayak tenisi turnuvası düzenleniyor. İlk kez gerçekleştirilen bu turnuvaya 70 kişiden oluşan 18 takım katıldı. Bu 18 takımdan 10 tanesi aktif olmayan futbolculardan, faal antrenörlerden, teknik adamlardan ve akademisyenlerden oluşurken, geriye kalan 8 takım ise aktif olan futbolculardan oluşan takımlar oldu. 4 grup halinde yapılan turnuva, oynanan maçların ardından kupa finaliyle son bulacak.

Ayak tenisi oynadıkları arkadaşlarının fikirleri üzerine yaptıkları çalışmaların ardından turnuva düzenlediklerini söyleyen Abdullah Kalafatoğlu, "Bir kaç senedir profesyonel oyuncularla beraber sezon arasında burada ayak tenisi oynamaya başladık. Bizim beraber oynadığımız arkadaşlarımız hocam bir turnuva düzenleyelim demesi üzerine bu etkinliği yaptık. Masterlar ve Veteranlar Gençlik ve Spor Kulübü olarak bir çok aktiviteye imza atmaya başladık. Bunlardan biride ayak tenisi turnuvasıydı. İzlemesi çok keyifli geçen maçlar var. Çok güzel katılımcılar var" dedi.

"Yaşlı olanlar tecrübelerini genç olanlar yeteneklerini kullanacaklar"

Katılım sağlayanların en gencinin 30 yaşında en yaşlısının da 60 yaşında olduğunu ifade eden Kalafatoğlu, "Katılım beklediğimizden çok oldu. 18 takım katıldı. Bu takımlardan 10 tanesi aktif olmayan futbolculardan, faal antrenörlerden, teknik adamlardan ve akademisyenlerden bir çok kişinin bulunduğu takımlar. Oyuncuların en genci 30 yaşında en yaşlısı 60 yaşında. Aktif olan futbolcularımız da 8 takım kurdu. Bu 8 takımda ikiye bölündü. 4 tane grubumuz var. Bunlar 5'erli A ve B gruplarından kendi aralarında şampiyon çıkaracak. C ve D grubu da 4'erli iki grup halinde kendi aralarında şampiyon çıkaracak. En sonunda da süper kupa yapağız ve 2 şampiyonu karşılaştıracağız. Yaşlı olanlar tecrübelerini genç olanlar yeteneklerini kullanacaklar" şeklinde konuştu.

"Spor da önemli ama burada eğlenmek daha önemli"

Yapılan turnuvanın kendileri için ilk amacının eğlenmek olduğunu söyleyen Yıldıray Koçal, "Bizim için bu turnuvada öncelikle ilk amaç eğlenmek. Tabi ki spor da önemli ama burada eğlenmek daha önemli. Sakatlık veya kaza bela olmamasına daha dikkatli oluyoruz. Organizasyon çok iyi düşünülmüş. Daha önce yapılmamış bir organizasyon çünkü hiç hatırlamıyorum yapıldığını. Hem burada spor aktivitesi yapıyoruz hem de herkes burada arkadaşıyla beraber vakit geçirebiliyor" ifadelerini kullandı. - RİZE