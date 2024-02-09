Rize\'de düzenlenecek olan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması çığ tehlikesi nedeniyle ertelendi

Rize'de düzenlenecek olan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması, bölgede çığ tehlikesinin bulunmasından ötürü ertelendi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından İkizdere'nin Cimil köyünde Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması, 10-11 Şubat tarihlerinde organize edilmesi planlanıyordu. Etkinliğin yapılacağı Cimil Yaylası'nın yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları devam ederken, 6 Şubat Salı akşamı Rize İl Özel İdaresi ekiplerinden Hüseyin Tarlacı'nın operatörlüğünü yaptığı iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör Tarlacı'nın yaralı olarak kurtulduğu çığ düşmesinin ardından harekete geçen Rize Valiliği ve Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından bölgede geniş çapta çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ise bölgede yoğun çiğ riskinin olduğu tespit edilerek yaşanabilecek herhangi bir çığ düşmesi sonucunda can ve mal kayıpları yaşanmaması için yarışmaların ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
TDF tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rize İkizdere Cimil Köyü'nde düzenlenmesi planlanan Gençler-Büyükler 2024 Türkiye Şampiyonası ve uluslararası açık dağ kayağı yarışması alınan tüm önlem ve tedbirlere rağmen, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Şubat 2024 tarihli raporun dikkate alınarak, yoğun kar kütlesi nedeni ile alanın yarışmaya elverişli olmadığı gerekçesi ile Rize Valiliği ile yapılan istişareler ve Teknik Kurul kararıyla ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yarışma için daha önceden alınan başvurular geçerli olup, yeni yarışma tarihi belirlendiğinde sporcu ve görevli listesi tekrardan ilan edilecektir. Yarışma organizasyonu ile ilgili süreç, Rize Valimiz İhsan Selim Baydaş'ın himayelerinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - RİZE
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