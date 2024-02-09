Rize'de düzenlenecek olan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması çığ tehlikesi nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rize'de düzenlenecek olan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması çığ tehlikesi nedeniyle ertelendi

Rize\'de düzenlenecek olan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması çığ tehlikesi nedeniyle ertelendi

Rize'de yapılması planlanan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması, bölgede çığ tehlikesi olduğu gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi. Rize Valiliği ve Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çığ riski tespit edildi ve can ve mal kaybı yaşanmaması için yarışmaların ertelendiği duyuruldu.

09.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de düzenlenecek olan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması, bölgede çığ tehlikesinin bulunmasından ötürü ertelendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından İkizdere'nin Cimil köyünde Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması, 10-11 Şubat tarihlerinde organize edilmesi planlanıyordu. Etkinliğin yapılacağı Cimil Yaylası'nın yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları devam ederken, 6 Şubat Salı akşamı Rize İl Özel İdaresi ekiplerinden Hüseyin Tarlacı'nın operatörlüğünü yaptığı iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör Tarlacı'nın yaralı olarak kurtulduğu çığ düşmesinin ardından harekete geçen Rize Valiliği ve Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından bölgede geniş çapta çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ise bölgede yoğun çiğ riskinin olduğu tespit edilerek yaşanabilecek herhangi bir çığ düşmesi sonucunda can ve mal kayıpları yaşanmaması için yarışmaların ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

TDF tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rize İkizdere Cimil Köyü'nde düzenlenmesi planlanan Gençler-Büyükler 2024 Türkiye Şampiyonası ve uluslararası açık dağ kayağı yarışması alınan tüm önlem ve tedbirlere rağmen, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Şubat 2024 tarihli raporun dikkate alınarak, yoğun kar kütlesi nedeni ile alanın yarışmaya elverişli olmadığı gerekçesi ile Rize Valiliği ile yapılan istişareler ve Teknik Kurul kararıyla ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yarışma için daha önceden alınan başvurular geçerli olup, yeni yarışma tarihi belirlendiğinde sporcu ve görevli listesi tekrardan ilan edilecektir. Yarışma organizasyonu ile ilgili süreç, Rize Valimiz İhsan Selim Baydaş'ın himayelerinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Rize Valiliği, İkizdere, Türkiye, Rize, Güvenlik, Hava Durumu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize'de düzenlenecek olan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması çığ tehlikesi nedeniyle ertelendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:07:45. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de düzenlenecek olan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması çığ tehlikesi nedeniyle ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement