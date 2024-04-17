Rize\'de Gençler Ragbide Milli Takım Hedefiyle Mücadele Ediyor

Rize'de gençler, mücadele ve dayanıklılığın sporu olan ragbide hedeflerini milli takım kadrolarında yer almak olarak belirledi.
Mücadele ve dayanıklılığı gerektiren İngiltere'ye ait bir spor dalı olan ragbide Rizeli gençler, kurdukları takımla maçlara iddialı giriş yaptı. Bu yıl ilk defa müsabakalara giren Rize takımı, güzel bir başarı elde etti. Ragbi antrenörleri Yasin Çakır ve Süleyman Delihasan, 53 genci ragbide geliştirmeye çalışıyor. Gençlerin öncelikli hedefleri, ragbide kendilerini en iyi şekilde geliştirerek milli takım formasını giymek. Takımın oyuncularından 16 yaşındaki Osman Efe Yağcı, milli takım seçmelerine hak kazandı.
Az bilinen ragbi branşını köylere kadar taşıyacaklarını ifade eden Yasin Çakır, "Buraya yeni atandım. 6 aylık kısa sürede de bir çocuğumuzu seçmelere hak kazandırdık. Bu daha başlangıç. Rize'yi ilk defa bu sene maçlara soktuk. Bu sene Rize'nin adını duydular. Duymaya da devam edecekler. Rize merkezde ragbi ilk defa kuruldu. Rize'mizin gençlerini özellikle bizim antrenör olarak görevimiz var. Madde kullanımı artık küçük yaşlara kadar geldi. Bunu engellemek için çocuklarımızı devletimizin tesislerinde işleyip, ince eleyip sık dokuyarak uluslararası arenalara yetiştiriyoruz. Biz kuyuya bir taş attık. İnşallah bunun sonu gelmeyecek. İlçelerinden köylere kadar ragbi branşını yayacağız. Bizim şu an bir çocuğumuz var. Zamanla bütün milli takımı Rizeli yapana kadar durmayacağız. Rize'yi her yerde birinci sıraya koyma hedefimiz var. Ragbi çok zor bir spor. Yurt dışında Amerikan futbolu erkek sporu, ragbi yürek sporu diye geçer" şeklinde konuştu.
Rize'de ragbinin tanınan bir spor olmadığını söyleyen Süleyman Delihasan da, "Öncelikle ragbi, Rize'de tanınan bir spor değil. Yasin hocamız sayesinde bu sporu Rize'de yaymaya çalışıyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Bir arkadaşımızı milli takım seçmelerine gönderiyoruz. Sokaktaki gençleri spora yönlendirip, devletimizin tenceresinde pişirmeye çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi. - RİZE
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Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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