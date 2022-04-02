Rize'de Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika
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Rize'de Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları başladı

02.04.2022 16:57
Rize'de Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları başladı

Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlenen Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları başladı.

Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlenen Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Pazar'da düzenlenen, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan, Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği Müsabakaları, Pazar Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda 18 ilden 269 sporcunun katılımıyla başladı.

Düzenlenen müsabakanın açılış seremonisinde konuşma yapan Gençlik ve Spor Rize İl Müdürü Gürhan Yıldız kendisinin de geçmişte güreş sporu yaptığını ve güreşin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek sporculara, antrenör, hakemlere ve tüm katılımcılara başarılar diledi.

Müdür Yıldız, Pazar Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda 3 gün sürecek müsabakalara tüm sporseveri davet etti. - RİZE

Rize'de Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları başladı
Rize'de Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları başladı
Rize'de Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları başladı

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gençlik, Güreş, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rize'de Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika
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