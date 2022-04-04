Rize'de Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlenen Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Pazar'da düzenlenen, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan, Pazar Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda 18 ilden 269 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grup Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Turnuva sonunda düzenlenen tören ile Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Belediye Başkanı Ahmet Basa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Kaya dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi verdi. - RİZE