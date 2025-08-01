Rize\'de Karate Şampiyonası Başladı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, Rize'de başladı.

Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 1000 sporcu ve 60 hakem katılıyor. Şampiyonanın ilk gününde minikler kategorisindeki mücadeleler yapıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, AA muhabirine, şampiyonanın Rize'de en son 2019'da yapıldığını söyledi.

Taşdemir, 2021'de Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Eski efsane başkanımız Esat Delihasan'ın anısına burada her yıl yapmayı planlamıştık. Tabii araya 5 senelik bir süre girdi. Ben de 6-7 aydır yeni başkan olarak bu şampiyonayı yeniden organize etmemiz gerektiğini düşündüm. Karadeniz havzasının ve Hazar havzasındaki ülkelerin katılımıyla bu şampiyonanın daha etkin olabilmesi için elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

Taşdemir, şampiyonanın 3 Ağustos Pazar günü ümitler ve gençler müsabakaları ile sona ereceğini kaydetti.