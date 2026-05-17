Rize'de 19 Mayıs Koşusu Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de 19 Mayıs Koşusu Coşkusu

Rize\'de 19 Mayıs Koşusu Coşkusu
17.05.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Rize'de halk koşusu yapıldı, ödüller verildi.

Rize'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Yeşil Mavi Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla Çay Çarşısı etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona katılanlar, farklı yaş kategorilerinde 5,35 kilometrelik parkurda koştu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası kapsamında kentte bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayram sevincini coşkuyla yaşadıklarını dile getiren Kurt, "Hep beraber koordine halinde, bir haftalık dolu dolu Gençlik Haftası yaşayacağız. Yıl boyunca spor organizasyonları var. UTMB gibi ultra maratonlar, uluslararası profesyonel spor organizasyonlarıyla beraber halkımızı birazcık daha sporun içine çekmek için de bu tarz etkinliklere, organizasyonlara önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rize'de uzun zamandır yapılmayan bir halk koşusu düzenlediklerini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ise "Sadece bu organizasyona değil, Gençlik Haftası kapsamındaki bütün organizasyonlarımızda şu anda valilik himayelerinde ve belediyemiz destekleriyle yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu yarı maraton olarak ilimize kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

Yarışmaya katılan Talip Mamuş ise koşuya katılmaktan mutluluk duyduklarını belirterek "Zaman zaman koşan bir amatör koşucuyum. Umarım bundan sonra devam eder. Yarı maraton ve maraton turları da olur inşallah. Parkur zor değildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize'de 19 Mayıs Koşusu Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:46:35. #7.12#
SON DAKİKA: Rize'de 19 Mayıs Koşusu Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.