Rize Handüzü\'nde 10. Uluslararası Bisiklet Festivali\'nde 6 ülkeden 100 sporcu yarıştı

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda bu yıl 10.'su düzenlenen Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Rize MTP Cup yarışları tamamlandı. Yarışlara 6 farklı ülkeden 100'e yakın sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edildiği organizasyonda, bisikletleriyle katılım sağlayan vatandaşlar arasında da çekiliş düzenlendi. Çekiliş sonucunda belirlenen 5 kişiye bisiklet hediye edildi.

Organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Çok yönlü ve her yönüyle güzel bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bisiklet Federasyonumuza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Güneysu Kaymakamlığımıza, belediyemize, Yeşilay'ımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir katılım var. Hemşehrilerimiz havanın güzelliğinden de istifade ederek adeta bir piknik ve şenlik havasında katılım gösteriyor. Yan destek tekerlekli bisiklet kullanan çocuklarımızdan profesyonel sporcularımıza kadar her yaştan katılım var. Az önce bisiklet sürerken bir sporcumuz, sabah saat 05.00'te Trabzon'dan yola çıkıp buraya kadar bisikletle geldiğini söyledi. Bu yönüyle mutluluk duyduğumuz bir organizasyon oldu" dedi.

Genç kategorisinde yarışan Zeynep Bayram ise, "Rize'deki ilk yarışımdı. Çamur ve sis nedeniyle önümüzü görmekte zorlandığımız, gerçekten oldukça çetin bir mücadele oldu. Ancak çok eğlendim. Ambiyans ve çevre harikaydı, emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.