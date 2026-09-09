Rize, Kaçkar by UTMB ile dünyaya açılıyor

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB, dünyanın dört bir yanından ultra trail sporcularını Rize'de buluşturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen organizasyon, 11-13 Eylül tarihlerinde Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın eşsiz doğasında ikinci kez gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda düzenlenecek organizasyona, 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılması bekleniyor. Sporcular; Kaçkar 100K, Kaçkar 50K, Kaçkar 20K ve Ayder 4K Halk Koşusu olmak üzere 4 farklı parkurda mücadele edecek.

Organizasyona günler kala Rize'de bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, UTMB World temsilcileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

İhsan Selim Baydaş: "Kaçkarlar önemli bir turizm fırsatı"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkar by UTMB'nin Rize'nin spor ve turizm vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirterek, yaklaşık 3 yıl önce gerçekleştirilen Spor Turizmi Çalıştayı'nda ortaya konulan hedeflerin bugün ulusal ve uluslararası organizasyonlara dönüştüğünü söyledi. Rize'nin spor turizmi açısından önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Baydaş, Rize-Artvin Havalimanı ve Ayder'de gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarının bu tür organizasyonlar için önemli avantajlar sağladığını kaydetti. Türkiye'de turizm anlayışının değiştiğine dikkat çeken Baydaş, alternatif ve spor turizminin bölgesel kalkınma açısından giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, "Sahip olduğumuz en büyük varlıklardan biri olan Kaçkar Dağları'nı önemli bir turizm fırsatına dönüştürmeye çalışıyoruz. Kaçkar by UTMB de bu dönüşüm içerisinde sahip olduğumuz imkanları turizm fırsatına dönüştürme faaliyetlerinden biridir" dedi.

Organizasyonun sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının önemine vurgu yapan Baydaş, Kaçkar by UTMB'nin önümüzdeki yıllarda Rize'nin yanı sıra Doğu Karadeniz ve Türkiye'nin turizm potansiyeline önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Harun Mertoğlu: "Kaçkarlar dünyaya anlatılacak büyük bir değer"

Rize Milletvekili Harun Mertoğlu da Kaçkar by UTMB'nin bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Kaçkar Dağları ve Ayder'in yalnızca bir spor veya turizm destinasyonu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Mertoğlu, "Kaçkarlar sadece tırmanılacak bir dağ, Ayder sadece gezilecek bir yayla değildir. Burası keşfedilecek, yaşanacak ve dünyaya anlatılacak büyük bir değerdir. UTMB World Series'in Türkiye'deki adresinin Kaçkarlar olması bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.

Organizasyona katılan sporcuların yarışmanın yanı sıra bölgenin doğal güzelliklerini de deneyimlediğini dile getiren Mertoğlu, Kaçkar by UTMB'nin Rize'nin uluslararası tanıtımına katkı sağladığını kaydetti.

Rahmi Metin: "Rize'nin coğrafyası büyük bir fırsata dönüşüyor"

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Kaçkar by UTMB'nin Rize'nin doğal ve kültürel değerlerinin dünyaya tanıtılmasına katkı sunduğunu belirtti. Kaçkar Dağları'nın geçmişte zorlu koşulları nedeniyle mücadele edilen bir coğrafya olarak görüldüğünü ifade eden Metin, bugün ise aynı coğrafyanın spor turizmi açısından önemli bir avantaja dönüştüğünü söyledi. Uluslararası organizasyonların kentin organizasyon ve operasyon kabiliyetlerini de geliştirdiğini dile getiren Metin, Rize'nin son dönemde spor organizasyonlarının yanı sıra gastronomi, kültür ve sanat alanlarında da önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirtti. Metin, "Önemli organizasyonları şehrimize getirip başarıyla gerçekleştirebildiğimiz ölçüde Rize'yi de tanıtıyoruz. Çünkü kendi coğrafyamızda ne kadar güzel işler yaparsak yapalım, bunları dünyaya anlatamadığımız sürece etkisi sınırlı kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Gizem Çiçek: "Çamlıhemşin'in doğasını dünyayla buluşturuyor"

Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek ise Kaçkar by UTMB'nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, bölgenin doğal güzelliklerinin ve Çamlıhemşin'in uluslararası alanda tanıtılmasına da katkı sağladığını söyledi. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen 'Run Like Her Koşusu'nun kendisi için de ayrı bir anlam taşıdığını belirten Çiçek, Karadenizli kadınlarla birlikte bu özel koşuya katıldığını ifade etti. Çiçek, yerel yönetimler ve bölge halkı olarak organizasyona destek vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Ömer Altun: "Kaçkarlar dünyanın buluşma noktası oluyor"

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun da Kaçkar by UTMB'nin spor, turizm ve doğayı uluslararası platformda buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu aktardı. Kaçkarlar, Çamlıhemşin ve Ayder'in UTMB World Series'in Türkiye'deki adresi olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Altun, organizasyonun sporun ötesinde bir anlam taşıdığını belirtti. Altun, "Bu organizasyon sadece bir spor etkinliği, sadece bir koşu değil. Sporla turizmin, sporla doğanın buluştuğu çok özel bir organizasyon. Sporcularımız, Kaçkarların yükseklerinde kar tanelerinin üzerinde koşarken, daha aşağıda doğanın farklı renk tonuyla sonbaharı yaşayacak; Ayder'de ise yazın güzellikleriyle buluşacak" dedi.

Ramazan Öztürk: "Her adım spor turizmini güçlendiriyor"

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, 6 kıtadan ve 60 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katılacağı organizasyonun Rize'nin uluslararası spor ve spor turizmindeki gücünü ortaya koyduğunu söyledi. Kaçkarlar'daki zorlu parkurlarda atılacak her adımın Rize'nin dünyadaki tanınırlığına katkı sağlayacağını belirten Öztürk, spor, doğa ve gençliğin buluştuğu organizasyonların kentin spor turizmine önemli değer kattığını ifade etti. Öztürk, organizasyonun Rize'nin Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önemli patika koşusu ve doğa sporları merkezlerinden biri olma yolundaki hedeflerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Johann Essl: "Rize'yi dünyayla buluşturan güçlü bir platform"

UTMB Proje Lideri Johann Essl ise geçen yıl gerçekleştirilen organizasyonun ardından Rize'de UTMB'nin dünya çapındaki öneminin daha geniş kitleler tarafından tanındığını belirtti. Kaçkar Dağları'nın geniş ve zorlu coğrafyasının organizasyon açısından bazı güçlükleri beraberinde getirdiğini ifade eden Essl, özellikle iletişim ve koordinasyon konusunda zaman zaman zorluklar yaşandığını ancak güçlü iş birlikleri sayesinde bu sorunların aşıldığını söyledi. Essl, "Böylesine büyük ve uluslararası bir organizasyonu, çok geniş ve zorlu bir coğrafyada gerçekleştirmek elbette bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Ancak Sayın Valimizin, Dağcılık Federasyonumuzun, yerel yönetimlerimizin ve sponsorlarımızın güçlü desteğiyle bu zorlukların üstesinden geliyoruz. Bu iş birliği bizim için son derece kıymetli" dedi.