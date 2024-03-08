Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay hat-trick yaptı.
Galatasaray'da 6-2 kazanılan Rizespor karşılaşmasının ardından tribünlerden, "Fener Ağlama" tezahüratı yapıldı. Rizespor ile oynanan maçın ardından Galatasaraylı taraftaralar, "Fener Ağlama" tezahüratları yaptı.
Mücadeleyi 6-2 kazanan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürmeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Rizespor'a 6 atan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye maç sonu olay gönderme - Son Dakika
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Rizespor galibiyetinin ardından mutluluğunu dile getirdi. Torreira, formayla attığı ilk golünü beklediğini ve takım performansını da önemsediğini belirtti. Geçen sezon transfer olan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 37 maçta forma giyerken 1 gol atıp 2 asist yapmayı başardı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson (12. dakika) ve Talha Ülvan (kendi kalesine 57. dakika) kaydederken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü Talha Ülvan (48. dakika) attı. Sarı kartlar ise Bitexen Giresunspor'dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve Talha Ülvan'a çıktı.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray'ın 6-2'lik galibiyetinin ardından Kerem Demirbay, kale arkasındaki tribünlerde bulunan taraftarların isteğini kırmayarak 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti. Icardi'nin toplam gol sayısı ise 21 oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırladığı maçı kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a yenilmişti ve o günden bu yana oynadığı 32 lig maçında sadece 2 beraberlik alarak 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 15 maçtan da 3 puan çıkardı ve sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmedi. Son 10 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, liderliklerini sürdürdü ve puan farkını 5'e çıkardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahadaki üst üste 18 galibiyetle, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun galibiyet serisini yakaladı. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek evinde oynadığı son 18 Süper Lig karşılaşmasını kazandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek bu sezon ilk kez 6 gol attı. Sarı-kırmızılılar liderliklerini sürdürdü.
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