Rizespor Başkanı'ndan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Rizespor Başkanı'ndan Hakem Eleştirisi

Rizespor Başkanı\'ndan Hakem Eleştirisi

İbrahim Turgut, Fenerbahçe maçında Rizespor'un hakkının yenildiğini ve acil müdahale çağrısı yaptı.

03.02.2025 00:01
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Çaykur Rize spor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, Fenerbahçe maçının ardından yazılı açıklama yaparak "Bu gece bir şehrin, bir camianın kıymetlisi olan Rizespor'un hakkıyla galip gelmesine izin verilmemiştir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, bir yazılı açıklama yaparak takımlarının hakkının yenildiğini dile getirdi. Rizespor'un hakkıyla galip gelmesine müsaade edilmediğini kaydeden Turgut "Bugün oynadığımız Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında sahada yaşananlar Türk futbolu adına tarihe kara bir gece olarak not düşülecektir. Çaykur Rizespor Kulübü futbol takımını bugün sahadan çekilmediyse bunun sebebi; Türk futbolunun dünya genelinde itibarının zedelenmemesi içindir. Çaykur Rizespor Kulübü için birilerinin kirli bir senaryo peşinde koştuğunun farkındayız. Son 5 sezon içerisinde Rizespor aleyhinde akıl almaz kararlar verildi. Belli ki birileri Rizespor üzerinde oyunlar kurmaya çalışıyor. Çaykur Rizespor Kulübü olarak çıkıp yüzlerine haykırmıyorsak Türk futbolunun geleceği içindir. Ama artık yeter, emeğimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Bugün sahada maç yöneten hakemin akşam yatağında nasıl uyuyacağını merak ediyoruz. Bu gece bir şehrin, bir camianın kıymetlisi olan Rizespor'un hakkıyla galip gelmesine izin verilmemiştir" dedi.

"Artık bu duruma acil müdahale edilmelidir"

TFF'ye, MHK'ya ve hakemlere çağrıda bulunan Turgut, açıklamasının devamında, "Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulunmak istiyoruz. Artık bu duruma acil müdahale edilmelidir. Biz, uzun zamandır futbolda adaletin sağlanmasından ve güvenin yeniden tesis edilmesinden yanayız. Biz spor ahlakıyla davranmaya devam ettikçe maalesef ahlaksızlar sınır tanımamaya devam ediyor. TFF'nin toparlanma sürecine girmesi umulurken, federasyonumuz her hafta ortaya çıkan kaosların önüne geçmek için daha ne bekliyor? Açık açık görülüyor ki birileri bozuk düzenden yararlanmaya çalışıyor. Bütün futbol paydaşlarına çağrıda bulunuyoruz. El birliğiyle bu düzensizliği ortadan kaldırmalıyız. Bazı hakemlerin çifte standart uygulaması Türk hakemlik camiasına yapılan en büyük düşmanlıktır. Belki bir şeyleri düzeltir diye umut bağladığımız yabancı VAR hakemliği uygulaması da bu kara gecede sınıfta kalmıştır. Her hafta, sahalarda ilk kez görülmüş uygulamaları Rizespor maçlarında görüyoruz. Eğer Rizespor bu akşam yenik duruma düşmeseydi belki 8 kişi, o da yetmezse 7 kişi bırakılacaktı. Merkez Hakem Kuruluna seslenmek istiyoruz: 'bizden ne istiyoruz', tekrar soruyoruz 'bizimle ne alıp veremediğiniz VAR?' Sadece Büyük Rizespor Ailesi değil Türk spor kamuoyu da bu akşam sahada yaşananlardan rahatsızlık duyuyor. Haftaya nasıl absürt kararlarla karşılaşacağımıza hayal bile edemiyoruz. Sahada amacı adalet dağıtmak olmayan hakemlere sesleniyoruz, 'sabrımızı sınamayın, emeğimizi çalmayın!' yeter artık durun" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rizespor Başkanı'ndan Hakem Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fatih mazlum:
    Rizelilerin yuzde 95 i farkli takim tutuyorlar birakin bu isleri her ne kadar hakli olsanda rizespor diye bir camia yok rizelilerinde umrunda degil rizespor anadoluda tek istisna bu konuda trabzon sehri boyle oldugu surece anadolu takimlari daha cok haklari yenir 0 0 Yanıtla
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