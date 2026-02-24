Rizespor Başkanı'ndan Zafer Vurgusu - Son Dakika
Rizespor Başkanı'ndan Zafer Vurgusu

Rizespor Başkanı\'ndan Zafer Vurgusu
24.02.2026 20:50
İbrahim Turgut, Rizespor'un her maça kazanmak için çıkacağını belirtti ve destek istedi.

ÇAYKUR Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, "Mutlaka kazanmak için çıkacağız. Bir Kasımpaşa değil, bütün maçlara mutlak kazanmak için çıkıyoruz. Biz her zaman mutlak galibiyet için, mutlak zafer için maça çıkarız. Allah'ın izniyle, sizlerin de desteğiyle bütün Rizeliler hep beraber Rizespor'u, Rizespor sevdasını daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, tesislerde düzenlenen iftar programında kentte gören yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Turgut, "Hoş geldiniz. Şeref verdiniz arkadaşlar. 23 haftada istemediğimiz, maruz kaldığımız veya yapamadığımız şeylerden dolayı Rizespor; istenilen, arzu edilen yerde elbette değil. Biz Rizespor'u her zaman gönlümüzün en üstüne koyduğumuz gibi, ligde de en üstünde görmek isteriz. En başarılı olmasını isteriz. Rizespor bizim aşkımız, bizim sevdamız, bizim tutkumuz. Bu hissi buradaki olanların çoğunun yaşadığını biliyorum. Bu farklı bir tutku. Bu; gidip sadece orada bir skor almayla, başarılı olmayla, ligde üst sırada olma tutkusu değil. Bu; Rize'nin birliğinin, beraberliğinin, Rizeli olmanın, bu şehirde yaşamanın, bu topraklara basmanın, bu toprağın suyunu içmenin insana vermiş olduğu bir haz. Bizler isteriz ki Rizespor en üst noktada olsun" diye konuştu.

'BİR KAN DEĞİŞİKLİĞİ OLDU'

Teknik direktör değişikliğiyle ilgili konuşan Başkan Turgut, "Evet, Rizespor gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz noktada değil ama Allah'ın izniyle bir çıkıştayız. İyiye gidiyoruz. İnşallah daha iyiye de gideceğiz. Hoca değişikliği oldu. Bazen sizler daha iyi bilirsiniz, kan değişimi olması gerekebilir. İlhan Hocamız çok kıymetli bir insandır. Ben gidenin arkasından kötü asla diyemem, hele de seviyorsak, değer veriyorsak. Ama bu şu demek değildir ki sevdiğimiz insanları, herkesi her pozisyonda değerlendirip çalışalım diye. Bazı şeyler miadını doldurmuştu. İlhan Hocamın da öyle bir isteği oldu. Bir kan değişikliği oldu. Recep Hocamız da çok kıymetli bir hoca. Çok sevdiğimiz, değerli bir insan. Recep hocamızla da inşallah daha iyi, daha güzel, daha başarılı günlere, daha başarılı maçlara doğru gideceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

'RİZESPOR SEVDASINI DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ'

Cumartesi günü oynayacakları karşılaşmayla ilgili konuşan Başkan İbrahim Turgut, "Mutlaka kazanmak için çıkacağız. Bir Kasımpaşa değil, bütün maçlara mutlak kazanmak için çıkıyoruz. Biz hiçbir maça 'Şu maçı kaybettik, bırakalım, zaten alamayız' asla demiyoruz. Bu hem Rizespor'a yakışmaz hem Rizeliye yakışmaz. Biz her zaman mutlak galibiyet için, mutlak zafer için maça çıkarız. Allah'ın izniyle, sizlerin de desteğiyle bütün Rizeliler hep beraber Rizespor'u, Rizespor sevdasını daha yukarılara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
