Çaykur Rizespor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ı tebrik ederek Filistin'e destek mesajı yayımladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından maç skoruyla birlikte "Türkiye olarak hep birlikte kazandık!" paylaşımı yapıldı. Beşiktaş'ın bu gönderisini alıntılayan Çaykur Rizespor Kulübü ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşgalin karşısında, Filistin'in yanındayız! Tebrikler Beşiktaş!" ifadelerine yer verdi.