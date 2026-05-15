Rizespor - Beşiktaş Maçı 2-2 Bitti

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Asen Albayrak, Anıl Usta, Murat Şener
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Hojer, Sagnan, Mocsi, Mithat, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Buljubasic), Olawoyin (Dk. 59 Papanikolou), Mihaila (Dk. 57 Augusto), Laçi, Mebude (Dk. 86 Emrecan), Sowe (Dk. 86 Halil)
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Yasin Özcan (Dk. 76 Rıdvan), Emirhan Topçu, Agbadou, Murillo, Asllani (Dk. 84 Salih), Ndidi (Dk. 45 Olaitan), Toure, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 45 Cerny), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 45 Jota)
GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 31 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 55 Jota, Dk. 62 Cerny (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Sowe, Hojer (Çaykur Rizespor), Agbadou, Cengiz Ünder, Ndidi (Beşiktaş)
Süper Lig'in 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.
6'ncı dakikada sağ kanattan Laçi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Hojer'in şutu sol direğe çarpıp dışarı çıktı.
18'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sagnan'ın derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
21'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Mebude'nin sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta topla buluşan Mihaila'nın şutu savunmaya çarpıp dışarı çıktı.
31'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mebude'nin ceza sahasına havadan gönderdiği topa penaltı noktası üzerinde yükselen Sowe, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
55'inci dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Orkun'un derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Jota, ayak içi vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
62'nci dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Olaitan'ın derinlemesine pasında ceza sahası önünde topla buluşan Cerny, rakibini geçip yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.
90+2'nci dakikada Mithat'ın havadan pasında ceza sahasının arka direğinde topa yükselen Halil, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
