Rizespor - Beşiktaş Maçı 2-2 Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rizespor - Beşiktaş Maçı 2-2 Bitti

Rizespor - Beşiktaş Maçı 2-2 Bitti
15.05.2026 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Sowe ve Jota'nın golleri dikkat çekti.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Asen Albayrak, Anıl Usta, Murat Şener

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Hojer, Sagnan, Mocsi, Mithat, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Buljubasic), Olawoyin (Dk. 59 Papanikolou), Mihaila (Dk. 57 Augusto), Laçi, Mebude (Dk. 86 Emrecan), Sowe (Dk. 86 Halil)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Yasin Özcan (Dk. 76 Rıdvan), Emirhan Topçu, Agbadou, Murillo, Asllani (Dk. 84 Salih), Ndidi (Dk. 45 Olaitan), Toure, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 45 Cerny), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 45 Jota)

GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 31 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 55 Jota, Dk. 62 Cerny (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Sowe, Hojer (Çaykur Rizespor), Agbadou, Cengiz Ünder, Ndidi (Beşiktaş)

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

6'ncı dakikada sağ kanattan Laçi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Hojer'in şutu sol direğe çarpıp dışarı çıktı.

18'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sagnan'ın derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

21'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Mebude'nin sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta topla buluşan Mihaila'nın şutu savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

31'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mebude'nin ceza sahasına havadan gönderdiği topa penaltı noktası üzerinde yükselen Sowe, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Orkun'un derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Jota, ayak içi vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

62'nci dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Olaitan'ın derinlemesine pasında ceza sahası önünde topla buluşan Cerny, rakibini geçip yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

90+2'nci dakikada Mithat'ın havadan pasında ceza sahasının arka direğinde topa yükselen Halil, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor - Beşiktaş Maçı 2-2 Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:32:49. #7.12#
SON DAKİKA: Rizespor - Beşiktaş Maçı 2-2 Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.