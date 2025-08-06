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Rizespor'da Hedef İstikrar

Rizespor\'da Hedef İstikrar
06.08.2025 12:19
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İlhan Palut, yeni sezonda daha dengeli bir takım olmayı ve her maçı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Her maça kazanmak için çıkacağız. Geçen yıl inişli çıkışlı bir performans sergiledik; bir dönem yukarıları hedeflerken, başka bir dönemde küme düşme stresi yaşadık. Bu sezon daha dengeli, istikrarlı bir takım olmalıyız "dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun ilk haftasında Pazar günü sahasında Göztepe'yi konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yeni sezona hazırlanan yeşil mavililer, lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinde antrenman öncesinde teknik direktör İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bütün takımlar için sakatlıksız ve futbolun konuşulduğu bir sezon dileyen İlhan Palut, "Hazırlık sürecimizi hem Rize'deki çalışmalarla hem de Erzurum kampıyla tamamladık. Geri kalan süreyi yine Rize'de geçirdik ve dün itibarıyla maç haftasına girmiş olduk. Antrenmanlarımız maça kadar devam edecek. İlk maçımız Göztepe ile olacak. Her şeyden önce, tüm takımlar için sakatlıksız, taraftarlar için ise keyifli futbolun konuşulduğu güzel bir sezon diliyorum. Yeni sezonun tüm takımlara, teknik direktör arkadaşlarıma, antrenörlere ve oyunculara yürekten başarılar diliyorum" diye konuştu.

'SON DERECE AGRESİF BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Göztepe karşılaşmasını agresif bir karşılaşma olacağını söyleyen Palut, "Göztepe takımı geçen sezon çok iyi bir performans sergiledi. Uzun süre Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdi. Aynı antrenör, bence aynı mantaliteyle devam edecekler. Son derece agresif bir takımla oynayacağız. Ligin ilk maçları her zaman zordur; çünkü sezon başı çalışmalarından sonra ilk maçın tepkileri her zaman net olmaz, bilinmezlik içerir. Biz de en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz. Her şeyden önce tatil modundan çıkıp maç moduna geçişte konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Taraftarımızın önünde güzel bir oyun ve skorla sahadan ayrılmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'İÇİME SİNEN BİR TAKIM OLUŞTUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM'

İçine sinen bir takım oluştuğunu söyleyen İlhan Palut, "Transfer sürecini hep birlikte takip ettik. Hepsi tam istediğimiz zamanda gelemedi. Hep beraber sezona başlayamadık. Oyuncular adım adım aramıza katıldı. Hazırlık döneminin bizim için en dezavantajı tam takım halinde çalışma süremizin tam istediğimiz kadar olmaması. Bunu da yüksek konsantrasyon ve daha iyi bir iletişimle aşıp, lige iyi başlamak istiyoruz. İki ya da 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Bunlar mevkisel olarak da kanat oyuncusu ve kaleci alacağız. 3'üncü transfere ise sürece bağlı bakacağız. Yabancı sınırı nedeniyle belki bir transferimizi 2002 doğumlu veya daha genç bir oyuncu şeklinde gerçekleştirebiliriz. Kadromuzu tamamlayarak lige hazır hale gelmek istiyoruz. Yönetimle uyum içinde bir transfer süreci geçirdik. Sürekli istişare halindeydik. Hiçbir takım en çok istediği 7-8 oyuncuyu bir araya getiremez ama biz aldığımız oyunculardan son derece memnunuz ve benim içime sinen bir takım kuruluyor" şeklinde konuştu.

'GİDİŞATTAN MEMNUNUM'

Şu ana kadar gidişattan memnun olduğunu belirten Palut, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu ana kadar gidişattan memnunum. Tek konsantrasyonum bu grubu, sahada birlikte hareket eden, aynı sesi çıkaran bir takıma haline getirebilmek. İlk bölümde en güzelini yapmak istiyoruz. Kendimize kota koymuyoruz, amacımız Rizespor'un başarılı bir sezon geçirmesi. Taraftarın izlerken memnun olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Her maçı kazanmaya odaklı çıkmaktayız. Geçen sene çok zikzaklı performansımız vardı. 'Acaba yukarıda yer alabilir miyiz?' derken. Acaba 'kümemi düşüyoruz' telaşına kapıldığımız bir sezon oldu. Daha istikrarlı bir sezon yaşamayı istiyoruz. Lige çok kaliteli oyuncular geliyor. Bu hem ligin tanınırlığı hem de kalitesi açısından çok değerli. Güç dengeleri her geçen gün daha da sertleşiyor. Elbette ekonomik zorluklar da var. 3-4 yıl öncesine göre bazı şeyler şaşırtıcı hale geldi. Her kulüp kendi ekonomik planlamasına göre hareket ediyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Rizespor'da Hedef İstikrar - Son Dakika

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