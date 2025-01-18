Rizespor'dan Başakşehir Maçı Üzüntüsü

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, iyi oynamalarına rağmen kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, şu ifadeleri kullandı:

"Vadettiği kadar keyifli bir maç olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz oyunu bir kere daha kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Birçok kere oluyor. Her şeyi iyi yapmıyoruz ama bugün sahadan bir takım kaybederek ayrılacaksa o da Çaykur Rizespor değildi. Futbol bir skor oyunu. Başakşehir'i tebrik diyorum. Çalışmaya devam edeceğiz."