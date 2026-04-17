Rizespor, Fenerbahçe ile 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçta iyi futbol oynadıklarını söyledi.

Chobani Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Mücadelenin baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçtiğinin altını çizen Uçar, "Geçen haftaki skorlar ister istemez Fenerbahçe'nin enerjisini artırmıştı. Bunu stada gelirken bile bize hissettirdiler. İpler artık kendi ellerindeydi. Dolayısıyla baskılı bir oyunla karşılaşacağımızı biliyorduk. Ama bugün buradan puan alamadan dönseydik emeğimize yazık olurdu. Baskı yiyecek olsak da Fenerbahçe'nin dikte edeceği oyunu değil kendi planladığımızı oyunu oynamaya gelmiştik. Samet'in atıldığı bölüme kadarki oyun bizim planladığımız oyundu. Bu ortamda çok daha büyük takımlar bunu başaramıyorlar." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda Sowe ve Laçi'nin şutlarıyla şans bulduklarını ancak bu devrede iki takımın da etkili atak yapamadığını anlatan Uçar, "İkinci yarıya golle başladık. Golden sonraki bölüm, Samet atılana kadar bizim kontrol ettiğimiz bir oyundu. Sonrasında çok fazla sarı kartı olan oyuncumuz vardı. 1-1'den sonra Fenerbahçe momentumu arkasına aldı. Belirli bölümde direndik ama skoru koruyamadık. Sonrasında yine geriye çekilmedik. Son dakikada bulduğumuz golle 1 puanı almanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kartlardaki denge bizim aleyhimizeydi"

Çaykur Rizespor'un hedeflerinin olduğunu, son haftalarda da iyi futbol ortaya koyduklarını aktaran Recep Uçar, her takıma eşit mesafede ve saygılı olduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'ye ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya şampiyonluk yarışında başarı dileyen Uçar, "Hak edenin kazandığı bir yarış olsun." diye konuştu.

Hakemler adına kolay haftaların olmadığını vurgulayan Uçar, "Stres, baskı çok fazla. Ben pozisyonları izleyemedim. Taylan'ın sarı kartı ağır geldi, Augusto'nun kartını anlayamadım. Talisca'nın ilk yarıda bastığı bir pozisyon var. Kartlardaki denge bizim aleyhimizeydi. Son pozisyonu göremedim. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.