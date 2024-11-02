Rizespor İlk Yarıda Üstün

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Olawoyin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde herkesi geçen meşin yuvarlağı kale önünde Varesanovic ağlarla buluşturdu. 0-1
15. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Moutoussamy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
18. dakikada Olawoyin'in pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
32. dakikada Rodrigues'in sol kanatta ortasında ceza sahası içinde Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe, rakiplerini çalımlayıp dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Olguncan
NG Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Poungouras, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Balde, Rodrigues, Koita
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Menig, Camara, Bieganski, Emrah Başsan, Oğuzhan Aksoy, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Turgunbayev
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil Pehlivan, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Jurecka, Seyfettin Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Akintola, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Varesanovic (dk. 8) (Çaykur Rizespor),
Sarı kartlar: Halil İbrahim, Papanikolaou (Çaykur Rizespor) Murat Paluli (Sivasspor) - SİVAS
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