Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti

Rizespor, Kayserispor\'u 3-0 Mağlup Etti

İlhan Palut, Rizespor'un Kayserispor karşısında gösterdiği performansı değerlendirdi.

01.12.2024 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Belki akan oyunda pozisyon bulamadılar ama çokça duran top kazandılar. Bunların her birisi de baktığınız zaman bir tehlikeydi ama ikinci gol ile beraber tekrar ritmimizi yakaladık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut "Kayserispor senelerdir aynı ekiple oynayan bir takım. Bunun dezavantajları olduğu gibi birbirine uyum anlamında da avantajları var. Sinan hoca ile beraber de 5'li oyun sistemini senkronize bir şekilde uygulayabiliyor. Bu da karşımızda kompakt bir şekilde kalabalık defans yapan bir rakip demek oluyordu. Golü bulmak bizim adımıza kolay olmayabilirdi. Maçın önünden baktığımız zaman ve burada bize de düşen sabırla denemeye devam ederken rakibe de tehlikeli, öndeki hızlı oyuncularına kontratak şansı tanımamaktı. İlk yarının genel görüntüsüne baktığımız zaman beklediğimiz gibi oyuna hakim olan bir Rizespor takımı ve kazandığı toplarla da hızlı gitmeye çalışan bir Kayserispor vardı. Biz bu set oyununu 4 pozisyonda destekledik ve aslında çok da net olmayan bir pozisyonda ekstra bir golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadık. Bu arada rakibe de bir net pozisyon verdik ve duran top, kornerler kazandı" ifadelerini kullandı.

Maçın 2. yarısı ilk 15 dakikasının Çaykur Rizespor adında olumsuz geçtiğini ifade eden Palut "Maçın tek olumsuz periyodu bizim adımıza ikinci yarının ilk 15 dakikasıydı. Rakip bir sistem değişikliği ile çıktı. Hem paylaşımda sorun yaşadık hem de kazandığımız toplarda uygun alanlar varken erken tercihler, basit top kayıpları, bazı yerlerde fiziksel olarak güçlü kalamamaktan erken top kayıpları yaptık ve rakibi biraz üzerimize çektik. Baskı kurdular. Belki akan oyunda pozisyon bulamadılar ama çokça duran top kazandılar. Bunların her birisi de baktığınız zaman bir tehlikeydi ama ikinci gol ile beraber tekrar ritmimizi yakaladık. Rakip de 10 kişi kalınca kendi tempomuzda maçı bitirdik" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

İlhan Palut, Kayserispor, Rizespor, Rizespor, Futbol, Yaşam, Spor, rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
14:30 Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı
14:13 Beşiktaş’ta neler oluyor Samet Aybaba’nın imzası kullanılarak transfer yapılmış Beşiktaş'ta neler oluyor? Samet Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:47 Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi
13:42 Korkutan deprem uyarısı, Türkiye’de 24 il büyük tehlike altında Korkutan deprem uyarısı, Türkiye'de 24 il büyük tehlike altında
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
13:38 600 lira için yaşlı çiftin el ve ayaklarını bantlayarak işkence yaptılar 600 lira için yaşlı çiftin el ve ayaklarını bantlayarak işkence yaptılar
13:31 Usulsüz çakarlı araç kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak Usulsüz çakarlı araç kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak
13:06 Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri’de hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:35 Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 21:40:22. #1.11#
SON DAKİKA: Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.