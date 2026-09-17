Rizespor'un golcüsü Sowe, Göztepe deplasmanı öncesi iç saha hedefini açıkladı - Son Dakika
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Rizespor'un golcüsü Sowe, Göztepe deplasmanı öncesi iç saha hedefini açıkladı

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Rizespor\'un golcüsü Sowe, Göztepe deplasmanı öncesi iç saha hedefini açıkladı
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Çaykur Rizespor'un Gambiyalı golcüsü Ali Sowe, deplasmanda oynanacak Göztepe maçı öncesi iç sahada kazanmak istediklerini söyledi. Sowe, yeni transferlerle daha güçlü bir kadroya sahip olduklarını ve taraftarın gol beklentisini anladığını belirtti.

ÇAYKUR Rizespor'un Gambiyalı golcüsü Ali Sowe, Göztepe maçı öncesi "Elimizden gelenin en iyisini göstererek içerideki bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6'ıncı haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenmana çıkan yeşil mavililer, ısınma ve istasyon çalışması yaptı. Kısa alan pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Antrenman öncesi Çaykur Rizespor'un Gambiyalı golcüsü Sowe, saha içinde basın mensuplarıyla konuştuğu esnada açılan sulama sistemiyle ıslandı. Kameraya yansıyan o anlar tebessüm ettirdi.

SOWE: DEPLASMAN GALİBİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK ÇOK MUTLUYUM

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gambiyalı golcü Ali Sowe kendi performansını değerlendirdi. Sowe, "Deplasman galibiyetleri ile ilgili olarak çok mutluyum. Takımımız da bununla ilgili olarak çok mutlu, bunu söyleyebilirim. İçeride kazanamamakla ilgili olarak tabii ki hepimiz aynı fikirdeyiz. Bizim her maçtaki hedefimiz içerideki maçlarımızı kazanmak, çünkü içerideki maçlar bizim için daha önemli bir hade. Taraftarlarımızın önünde oynuyoruz içerideki maçlarımızı. Elimizden gelenin en iyisini göstererek içerideki bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. dedi.

'ONLARI ANLAYABİLİYORUM'

Beklentilerle ilgili soruya yanıt veren Sowe, "Gollerle ilgili olarak taraftarlarımızın bu beklentisini çok iyi anlıyorum çünkü çok normal. Ben şöyle bir oyuncuyum zaten, ne kadar gol atabileceğimi zaten onlara gösterdim. Haliyle de taraftarlarımız bu beklenti içerisine giriyorlar, onları da anlayabiliyorum. Ama bu oyunun bir takım oyunu olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü sadece bireysel olarak benimle ilgili değil bu durum. Ama ana hedefimiz takımın iyi olması, takımın ilerlemesi. Tabii ki daha fazla maç kazanmak istiyoruz, ben de daha fazla gol atmak istiyorum. Daha fazla gol atarsam ben de çok mutlu olacağım. Fazla gol atmamız demek, takımımızın kazanması demek. Bunlar için elimizden geleni takım olarak yapıyoruz" diye konuştu.

'ÇOK İYİ BİR KADROYA SAHİP OLDUK'

Yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağını söyleyen Sowe, "Yeni transferlerimizle birlikte gerçekten çok iyi bir kadroya sahip olduk diyebilirim. Çünkü gerçekten hepsi de iyi oyuncular ve hepsi de buraya aynı sebeple geldiler. Onlarla birlikte daha güçlü ve daha iyi bir halde olacağımızı ben düşünüyorum. Bize ayrıca çok büyük güç katıyorlar, çünkü gelen oyuncuların hepsi iyi oyuncular. Zaten birçoğunu da gördük, takıma da katkı sağladıklarını gördük. Sadece en son aramıza katılan arkadaşlarımız da, onları da antrenmanlarda gerçekten takıma fayda sağladığını, takıma güç kattığını ben görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
RizesporSporSon Dakika

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