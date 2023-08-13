Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'ndan istifa etti - Son Dakika
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Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'ndan istifa etti

Son Güncelleme: 13.08.2023 15:44

İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini'nin teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu. Mancini, 2018 yılında göreve başlamış ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'yı şampiyon yapmıştı.

İtalya Milli Takımı'nda bir dönem sona erdi. İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini'nin teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2020'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

2018 yılında göreve başlayan 58 yaşındaki çalıştırıcı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Mancini, İtalya'nın başında çıktığı 61 maçta 2.13 puan ortalaması yakaladı. İtalya Futbol Federasyonu, yeni teknik direktörün önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

İtalya Milli Takımı'nda bir dönem sona erdi! Roberto Mancini istifa etti
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Roberto Mancini, İtalya, Spor, Son Dakika

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