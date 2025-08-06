Robin Van Persie\'nin gol sevinci gündem oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Feyenoord, aradığı golü 18. dakikada buldu. Hollanda ekibinde sahneye çıkan Timber, topu ağlara yollayarak takımını öne geçirdi.
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Feyenoord teknik direktörü Robin Van Persie'nin bu golden sonraki sevinci sosyal medyadan gündem oldu. Taraftarlar, Hollandalı teknik adamın gol sevincini abartılı bularak tepki gösterdi.
İşte Van Persie'nin o gol sevinci;
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