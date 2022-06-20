25 Ocak 1994'te Almanya'nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf alt yapısında başladı. Ardından Stuttgart 'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor 'a transfer olarak Türkiye mecerasına başladı. Ardından Yeni Malatyaspor forması giyen Robin Yalçın, 2020 yılı yaz transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu. Kırmızı-beyazlılarda Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası 'nda 43 maça çıkan Robin Yalçın, birçok mevkide görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Robin Yalçın yeniden Sivasspor'da - Son Dakika

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