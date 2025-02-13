Rockets, Suns'ı Yendi; Alperen Şengün Double-Double Yaptı - Son Dakika
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Spor

Rockets, Suns'ı Yendi; Alperen Şengün Double-Double Yaptı

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 119-111 mağlup etti.

13.02.2025 11:17
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 119-111 yendi.

NBA'de 15 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda dördüncü sırada bulunan Rockets, konuk ettiği Suns'ı 8 sayı farkla mağlup etti.

Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Ev sahibi ekipte Amen Thompson, 18 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla kariyerindeki dördüncü "triple-double"ını yaptı.

Suns'ta Kevin Durant'in 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Nuggets'tan üst üste 8. galibiyet

Denver Nuggets, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 132-121 yenerek üst üste sekizinci galibiyetini aldı.

Nuggets'ta Jamal Murray, 55 sayıyla NBA kariyer rekorunu kırarken Nikola Jokic ise 26 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.

NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan isim olan Jokic, bunu 25. kez gerçekleştirdi.

Blazers'ta ise Anfernee Simons, 26 sayı kaydetti.

Thunder, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Miami Heat'i 115-101 yenerek üst üste yedinci galibiyetini aldı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 32 sayı ve 9 asist kaydetti.

Heat'te ise Bam Adebayo'nun 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Adem Bona'dan 2 sayı, 2 ribaunt ve 1 blok

Doğu Konferansı'nda Brooklyn Nets, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 100-96 mağlup etti.

Üst üste 3. maçını kazanan Nets'te D'Angelo Russell 22, Trendon Watford ise 18 sayı attı.

Art arda 5. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta Quentin Grimes ve Kelly Oubre, 30'ar sayı kaydederken milli oyuncu Adem Bona ise 2 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Boston Celtics- San Antonio Spurs: 116-103

Orlando Magic- Charlotte Hornets: 102-86

Washington Wizards- Indiana Pacers: 130-134 (Uzatmada)

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 100-96

New York Knicks- Atlanta Hawks: 149-148 (Uzatmada)

Toronto Raptors- Cleveland Cavaliers: 108-131

Chicago Bulls- Detroit Pistons: 110-128

Minnesota Timberwolves- Milwaukee Bucks: 101-103

New Orleans Pelicans- Sacramento Kings: 111-119

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 115-101

Houston Rockets-Phoenix Suns: 119-111

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 132-121

Utah Jazz- Los Angeles Lakers: 131-119

Dallas Mavericks- Golden State Warriors: 111-107

Los Angeles Clippers- Memphis Grizzlies: 128-114

Kaynak: AA

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