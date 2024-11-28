Rockets'tan Alperen'in Patlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rockets'tan Alperen'in Patlaması

Alperen Şengün, Rockets ile 76ers'ı 122-115 yenerek 22 sayı, 14 ribaund, 7 asistle parladı.

28.11.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda oynadığı Philadelphia 76ers'ı 122-115'lik skorla yendi. Alperen 35 dakika süre aldığı maçta 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı uzatmalarda 122-115'lik skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen, 35 dakika parkede kaldı ve 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 41 sayı, 7 ribaund ve Amen Thompson da 19 sayı, 13 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Tyrese Maxey 39 sayı, 10 asist ve Guerschon Yabusele 22 sayı, 7 ribaund ile oynasa da galibiyete yetmedi.

LeBron James'ten triple double

Los Angeles Lakers konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 119-101'lik skorla yendi. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Lakers'ta LeBron James 16 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple double, Anthony Davis de 19 sayı, 14 ribaund ile oynayarak double double yaptı. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren San Antonio'da ise Victor Wembanyama 20 sayı, Harrison Barnes 19 sayı ve Julian Champagnie de 18 sayı ile maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 121 - Portland Trail Blazers: 114

Cleveland Cavaliers: 124 - Atlanta Hawks: 135

Philadelphia 76ers: 115 - Houston Rockets: 122

Charlotte Hornets: 94 - Miami Heat: 98

Orlando Magic: 133 - Chicago Bulls: 119

Washington Wizards: 96 - Los Angeles Clippers: 121

Dallas Mavericks: 129 - New York Knicks: 114

Memphis Grizzlies: 131 - Detroit Pistons: 111

New Orleans Pelicans: 93 - Toronto Raptors: 119

Minnesota Timberwolves: 104 - Sacramento Kings: 115

San Antonio Spurs: 101 - Los Angeles Lakers: 119

Phoenix Suns: 117 - Brooklyn Nets: 127

Utah Jazz: 103 - Denver Nuggets: 122

Golden State Warriors: 101 - Oklahoma City Thunder: 105 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Houston Rockets, Alperen Şengün, Yerel Haberler, Philadelphia, Basketbol, Dünya, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Rockets'tan Alperen'in Patlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:15 Ankara’da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
15:03 Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
14:58 Görüntüsü olay olmuştu Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı
14:53 Gazze’deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı
14:53 Batman Belediyesi’nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük’e tepki Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki
14:52 Mesut Özil’den TFF başkanlığı iddialarına yanıt Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 11:42:29. #1.13#
SON DAKİKA: Rockets'tan Alperen'in Patlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.