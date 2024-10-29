Rodica Yakşi UWW Başkan Vekili

Spor

Türk delege Rodica Maria Yakşi, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) genel kurulunda başkan vekilliği görevine getirildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da UWW'nin seçiminin yapıldığı belirtilerek, "Dünya Güreş Birliği başkan vekilliği görevine devam edecek Sayın Rodika Yakşi'yi kutlar yeni dönemde başarılar dileriz." denildi.

Bir dönem Türkiye Güreş Federasyonunun genel sekreterliğini de yapan Yakşi, 2010 yılından bu yana uluslararası federasyonda yöneticilik yapıyor.